Ferreiro y Noriega rechazan unir su marca a la creada por Anova, Podemos y EU para las locales

Compostela Aberta y Marea Atlántica no concurrirán a las próximas elecciones municipales bajo la marca "paraguas" ideada por Podemos, Anova y Esquerda Unida, que llevará el nombre de SON-En Común. Las candidaturas municipalistas encabezadas por Martiño Noriega y Xulio Ferreiro decidieron desmarcarse de un proyecto que busca unir bajo una misma denominación a todas las listas rupturistas e intentar así ganar representación en las diputaciones provinciales. En cambio, las mareas de Vigo y Ferrol sí aceptaron concurrir con SON-En Común.

Todo apunta, pues, a que escenario guardará algunas similitudes con el del año 2015. Entonces, CA y Marea Atlántica no necesitaron agregar apéndices a sus nombres: lograron aunar a todas las formaciones que se inscribían en el rupturismo y los resultados -traducidos en las alcaldías de Santiago y A Coruña- dieron la razón a su hoja de ruta. En el reparto de escaños en la Diputación, los de Noriega lograron obtener un acta y los Ferreiro cosecharon tres.

Ahora, fuentes al tanto de las negociaciones que pergeñaron SON-En Común confían en reeditar un resultado que en el pasado ya generó un debate acerca buscar nuevos fórmulas que maximizaran el voto rupturista en las diputaciones Alegan que pese al desmarque de CA y Marea Atlántica la mayoría de asientos se juegan en los partidos judiciales de Santiago y A Coruña, así que minimizan ambas ausencias en la candidatura "paraguas".

En realidad, la marca SON ya concurrió en las municipales de 2015 tras un pacto alcanzado entre Anova y Esquerda Unida, al que ahora se suma Podemos en la que será su primera participación en unos comicios locales. Hace cuatro años los morados decidieron minimizar los riesgos que conllevaba su nacimiento como formación política y se decantaron por prestar apoyo a candidaturas de unidad como las que se presentaron en las siete capitales gallegas.

En la actualidad, según sus propios cálculos, en torno al 50% de listas municipales se acogerán al nuevo partido instrumental. Entre ellas estará la marea de Vigo que liderará Rubén Pérez, históricamente vinculado a Esquerda Unida. En el caso de Ferrol, el actual alcalde, Jorge Suárez -también de EU-. aceptó igualmente vincularse a SON-En Común. En su lista, no obstante, no contará con miembros de Podemos después de que no dieran frutos las negociaciones para el reparto de puestos.

En paralelo, habrá ciudades que presenten más de una papeleta adscrita al rupturismo. En Lugo podría haber hasta tres alternativas distintas -una de Podemos, otra de EU y Lugonovo-, mientras que en Ourense habrá dos: Ourense en Común, comandada por Martiño Vázquez, y Ourense Mellor, apoyada por la En Marea de Luís Villares. En Pontevedra, Villares respaldará a la Marea de Pontevedra, mientras Podemos y EU trabajan en una candidatura propia