Cuarenta rostros de la "prosperidad" de Galicia

El primer mapa topográfico de Galicia le llevó a Domingo Fontán 17 años. Lo logró armado de "talento" y un caballo, un medio de transporte que no invita a las prisas, y fueron claves su "esfuerzo y constancia" para superar las "dificultades". Ese es el ejemplo de "valores" que ve el director del IES Rosalía de Castro de Santiago, Xavier Mouriño, en los 40 jóvenes que recibieron ayer los premios extraordinarios de ESO. Valores que les instó a no perder porque "el mundo precisa de hazañas" como la de Fontán y valores en los que incidieron Núñez Feijóo y la conselleira de Educación para conducir a Galicia a un "futuro mejor".

Talento sí, pero sobre todo "esfuerzo y trabajo". Esa es la filosofía que inspira los premios que entrega la Consellería de Educación a los mejores rendimientos académicos de la ESO o a quienes demostraron haber puesto más celo para lograr dar lo mejor de sí mismos en esta etapa educativa a pesar de que las circunstancias, personales, familiares o socioculturales, no se lo hayan puesto fácil. Y los 40 jóvenes, 20 en cada categoría, que los recibieron ayer en una gala en Santiago en la que participó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Educación, Carmen Pomar, responden a las expectativas. En la mayoría de los casos aún no han cumplido la mayoría de edad, aunque su galardón reconoce los méritos de la promoción que acabó 4º en 2017/18, pero su madurez les delata. En sus discursos no escatiman la palabra "esfuerzo", pero también hablan de "equilibrio" y de "objetivos" con confianza.

Ni Tomás Cuesta, que cursó la ESO en el IES Valadares de Vigo, ni Irene Pereira, que lo hizo en el IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa, dos de los galardonados, aluden a palabras como "inmediatez" o "superficialidad", sobre las que advertía ayer en la entrega de los reconocimientos el presidente de la Xunta, sino que su vocabulario tiene más que ver con lo que Núñez Feijóo apuntaba como su "contrario": el "esfuerzo", la "constancia", el "tesón" o la "disciplina".

De "esfuerzo", por ejemplo, habla Tomás Cuesta, quien sabe mucho de ello por circunstancias de la vida. Tomás es uno de los premiados en la categoría que busca reconocer la dedicación demostrada a lo largo de la etapa educativa para superar las dificultades. A él le vienen desde antes de nacer, como explica su madre Raquel, aunque tardaron unos cuantos años en diagnosticarlo porque su condición es "bastante rara". Lo que él resume con un simple "déficit de atención" lo desgrana su progenitora como efecto de una agenesia del cuerpo calloso. "Es como si en vez de ir por autopista, vas por carretera", explica su madre, lo que significa que estos jóvenes "necesitan más tiempo" para aprender. "Lo pueden conseguir, pero con un esfuerzo superior. Si en aprender algo se tarda un año, en estos casos, depende de su esfuerzo, se tarda dos o tres", enfatiza.

Por eso Tomás, que ahora está estudiando un ciclo de Formación Profesional de Electricidad y Automatismo, porque le gustan mucho las máquinas y es consciente de que cada día habrá más, concede que trabajó "el doble" para estar ayer en el estrado.

"Es muy duro", admite, porque las horas que hay que estudiar son "demasiadas" y no puede dedicar todo el tiempo que le gustaría a salir con sus amigos, pero cree que ahí reside el secreto del éxito: "Estudiar muy duro y paciencia", aparte del apoyo de la familia, que es "lo primero".

No cree que el galardón premie solo su esfuerzo, sino también su "valentía" por luchar por ir más allá cuando parece tan difícil. Por eso anima a otros a seguir sus pasos, y les insta a que, si no lo han hecho ya, "empiecen a esforzarse y a dar más de sí para conseguir lo que quieran aunque no puedan". Porque tal vez sí sean capaces de poder hacerlo, "y de poder cumplir sus sueños", asegura.

Irene Pereira, que cursa ahora 1º de Bachillerato de Ciencias, más que de sueños, prefiere hablar de "objetivos". El suyo, desde que tiene memoria, dice, es estudiar Medicina. Al menos intentarlo. "Si no se puede, pues habrá que buscar otras alternativas", admite, y seguro que no le van a faltar. Porque a pesar de que destaca por su excelente comportamiento académico, categoría en la que recibió ayer el premio extraordinario de ESO, estudia piano en el conservatorio profesional -solo le falta un año para acabar- y todavía tiene tiempo para formarse en inglés y alemán. Pero también va al gimnasio, porque le gusta el deporte, y escucha música.

Aunque los premiados suelen señalar que el secreto de poder compaginar sus aficiones con un expediente de vértigo reside en la organización, Irene alude a una "forma de vida". "No hay ningún secreto especial, sino simplemente intentar disfrutar de lo que haces y hacerlo bien; con constancia, todo llega", explica. Admite, no obstante, que "a veces hay que sacrificar algún fin de semana, pero ya se compensan después".

Y saca a colación el "equilibrio": "Es verdad que los estudios son muy importantes, pero aparte de la vida estudiantil hay otra vida y esa vida social también hay que mantenerla de algún modo. No se trata de dedicarle todo el tiempo, pero en mi opinión es cuestión de equilibrio", sostiene. Por eso, intenta quedar con sus amigos cuando puede.

En nombre de los premiados, tomaron la palabra dos chicas, que son las que están, apuntó Feijóo, "arrasando" en los premios de la que calificó como "la generación mejor preparada de la historia" y la "mejor representación de la prosperidad de Galicia". "Somos el futuro", indicó Eva Sanmartín, del IES Santiago Basanta, mientras que Inés Gutiérrez, del Cristo Rey de A Coruña, narró cómo tras un tumor de fémur luchó por buscar la "mayor normalidad posible". Como Irene, quiere estudiar Medicina.

Para Carmen Pomar, el objetivo de la educación es lograr "mejores personas", "el pleno desarrollo de los valores y las capacidades del alumnado para lograr ciudadanos responsables que conducirán a Galicia a un mundo mejor", proclamó.





Tomás Cuesta Pérez - Premio extraordinario ESO

"Les diría a otros que empiecen a esforzarse y a dar más para lograr lo que quieran"