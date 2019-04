Iris Malvido: "Soy optimista; la coherencia de En Marea tendrá la confianza de los votantes"

Se presenta con los apuntes debajo del brazo, porque antes de ser cabeza de lista por Pontevedra en la candidatura de En Marea al Congreso, Iris Malvido ya estudiaba oposiciones. Esa realidad, que comparte con otros muchos otros jóvenes de la "xeración Xabarín", como dice, es la que quiere volcar a su acción política. Malvido siempre sonríe, hasta para hablar de los problemas internos de una marca que ve con posibilidades para obtener "representación digna" el 28-A.

-¿Qué viene a aportar Iris Malvido a la primera línea de la política?

-La apuesta por mí es por las personas jóvenes y por las mujeres. Lo que puedo aportar es que soy una persona real, con problemas y soluciones reales. Cuando veo la realidad de mis amigas. cuando estuve emigrada o cuando veo a mi hermana, que se está a punto de terminar la carrera, que se encuentra en el mismo abismo que yo, quiero buscar soluciones a eso.

-Anova, Cerna, En Marea? Su vida política también explica una parte de la trayectoria de la izquierda rupturista.

-No lo diría así. Me impliqué en Anova porque Beiras hacía un discurso que me llegaba. Sin embargo, no coincidí del todo una vez que estaba allí y después siempre fui como independiente. Para mí lo importante es crear espacios seguros de toma de decisiones y que las personas nos sintamos escuchadas. Para mí eso es En Marea.

--En su puesto todas las miradas estaban puestas en Alexandra Fernández, que dio un paso atrás, ¿siente quizá por ello una mayor responsabilidad o presión?

-Desde luego. Me sentí muy representada por Alexandra Fernández, como persona joven y de mi edad. Entiendo perfectamente su decisión. Por supuesto, hay una gran presión. La labor de la candidatura es recoger el trabajo que hizo y continuarlo.

--La encuesta preelectoral del CIS no daba escaños a En Marea. ¿Hay motivos para el optimismo?

-Un montón. El CIS se hizo hace un mes, con lo cual parece poco probable que hicieran una separación de los votos. En cualquier caso, las encuestas tienen resultados volátiles, como se demostró en Andalucía. La verdadera encuesta será el 28-A

-En cambio, En Común-Unidas Podemos obtendría dos. De producirse este resultado, ¿confirmaría que los partidos eran el verdadero motor de la confluencia?

-Realmente creo que En Marea tendrá representación y que será digna. Sigo pensando que los partidos son auxiliares, la decisión tiene que estar en las personas. Una de las cosas positivas que tiene En Marea es que apostó por la radicalidad democrática, sigue haciendo procesos en las que cualquiera puede participar. Ése es el camino y espero que el día de mañana se vea recompensado en las urnas.

-¿Los problemas internos alejaron al rupturismo de la gente?

-Soy muy optimista con eso porque lo veo en la gente con la que me relaciono. Dentro de En Marea hay personas muy plurales, incluso gente de Podemos, EU, Anova y hablo con la gente que no tienen nada que ver política, con mis amigas, y ellas ven a En Marea como lo que es: la segunda fuerza a nivel gallego y una alternativa real. Que hubiera una coherencia en todo este proceso creo que va a hacer que haya confianza de los votantes hacia En Marea. Lo peor que puedes hacer en política es no apostar por lo que defendías.

-En esta circunscripción, compite directamente con Yolanda Díaz, que no es pontevedresa, ¿cree que ése es su punto débil?

-Es una pregunta para ella.

--¿Y cree que puede defender mejor los intereses de Pontevedra que ella, que no conoce la provincia tan de cerca?

-Tengo mucha sensibilidad con mi provincia y creo que eso es importante. Sensibilidad por los problemas, que tengas conocimiento por el tejido industrial, Bosch, Vulcano, el automóvil? Tanto el automóvil como el naval tienen que ser el "Silicon Valley" del Estado.

-Si Sánchez necesitara de los votos de En Marea o del suyo, ¿puede ya contar con él?

-En Marea va a apostar por mayorías progresistas a nivel de Estado, pero lo va a hacer con la Axenda Galega do Cambio encima de la mesa y negociando con eso.