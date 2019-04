Montero insta a rebelarse contra "las cloacas del Estado" y los "abusos" de grandes empresas

"¿En qué hemos mejorado después de diez años de crisis?". Con esta pregunta, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, expuso ayer en A Coruña ante medio millar de personas que la esperaban al grito de "¡Sí se puede!" que en este tiempo han proliferado los falsos autónomos y los contratos temporales y precarios, los jubilados han tenido que salir a la calle para reclamar sus pensiones, los jóvenes cada vez lo tienen más complicado para independizarse... Y para que una "minoría" se enriquezca de forma "desorbitada", señala, la mayoría social ha sido condenada a "un sistema incompatible con vivir en dignidad" que define como "un feudalismo moderno" donde la mayoría de la población actúa como "semiesclavos" del poder.

En este acto preelectoral para presentar a los candidatos de En Común-Unidas Podemos en Galicia a los comicios generales del 28-A, Montero aprovechó para criticar el "abuso de poder" de empresarios, eléctricas, bancos y constructoras "que se creen dueños del país". Atacó también a "las cloacas del Estado" creadas para garantizar que en democracia "siempre ganen ellos". "El esquema se les rompió cuando 5 millones de personas en España votaban mal" señaló. "Al votante de Unidas Podemos le han tenido la cabeza agachada en los últimos cuatro años a base de agresiones", insistió la número dos de la formación morada.

Montero cree que Unidas Podemos "está más cerca que nunca para gobernar" aunque admite que llegan a estas elecciones en "una situación difícil" conscientes de que pudieron decepcionar a los votantes por no cumplir todas las expectativas. "Queríamos ir deprisa y no fuimos conscientes de que para hacer las cosas que queremos tenemos que pactar con otros que no las quieren igual". Por eso, instó ayer a los asistentes a levantar la voz para convencer a los indecisos y así poder evitar que los poderosos "abusen" del resto y apliquen medidas sin tener que pactar.

Al mitin de ayer asistieron los concejales de Marea Atlántica Rocío Fraga, Xiao Varela y José Manuel Sande.Del alcalde coruñés, Xulio Ferreiro confirmaron en el acto que no había podido asistir al encontrarse de viaje pero sí acudió a arropar a los candidatos de Unidas Podemos su homólogo en Ferrol, Jorge Suárez.