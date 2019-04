Ana Pastor "Hay que hablar mucho de Rajoy en esta campaña, fue el mejor presidente del PP y de España"

En cuanto Pedro Sánchez convocó elecciones, llamó a Mariano Rajoy y le pidió que participase en la campaña electoral del PP de Pontevedra, circunscripción por la que la presidenta del Congreso se presenta como cabeza de cartel. Ana Pastor no lo duda. Lo tiene claro. Tener a su lado al expresidente y hacer balance de su gestión le ayudará a ganar porque Rajoy es "el mejor presidente" que ha tenido el PP y España, remarca la exministra de Fomento.

-¿Qué se juegan los españoles el 28-A?

-Nos jugamos mucho. Nos jugamos la unidad del país, la cohesión territorial, la igualdad entre los españoles, y el futuro social y económico del país. Hace unos pocos años, el señor Caballero pedía a Pedro Sánchez que se hiciese a un lado en el PSOE. Tenía razón el alcalde de Vigo, Sánchez debe ponerse a un lado. Llegó a La Moncloa a lomos de comunistas, separatistas, independentistas, ... y acaba de aprobar seis reales decretos de nuevo con su apoyo para ir dopado a las elecciones. El 28-A los españoles tendrán que elegir entre un Gobierno constitucionalista, de centroderecha, que lidere Pablo Casado, y con un equipo con experiencia o bien un Gobierno del señor Sánchez con comunistas, separatistas, independentistas y los proetarras.

-La Autoridad Fiscal acaba de advertir de que el objetivo de déficit comprometido con Bruselas se incumplirá este año en unos 10.000 millones de euros, gobierne quien gobierne después del 28-A, ¿qué nos espera en la próxima legislatura? ¿Volverán los recortes?

-El país necesita estabilidad política, y la estabilidad política deviene en estabilidad económica y creación de empleo. Una regla fundamental en política que hemos aplicado siempre los Gobiernos del PP es no gastar lo que no tienes. Ya fue suficiente con los excesos del señor Rodríguez Zapatero. Cuando llegamos al Gobierno en 2011 teníamos un déficit de casi el 10%. Pensé que en política lo había visto todo, pero no. Nunca habíamos visto en España que en precampaña electoral se aprueben reales decretos ley que no son de extraordinaria urgencia ni necesidad. Como ha expuesto la Autoridad Fiscal Independiente han supuesto un gasto de casi mil millones de euros. Es el plan E en 15 días. Lamentable.

-Uno de esos decretos permite a Galicia gastar el superávit de 2018, tal como reclamaba la Xunta. ¿Por qué el PP votó en contra?

-Poco resuelve el superávit tal cual se aprobó, pues es una partida que además no se puede utilizar para lo que se necesita, por ejemplo contratar más profesionales. Mezclar los temas importantes, como la deuda que el Gobierno tiene con Galicia, con temas electoralistas, es mal asunto, y el PP no debe permitir que el dinero de los españoles se use para dopar a un partido político en precampaña electoral. En los ochos meses de Gobierno socialista, Pedro Sánchez ha maltratado a Galicia, aprobando un proyecto de presupuestos que suponía quitar dinero a Galicia, casi un 20%, e incrementando las partidas a Cataluña en un 52%. Hay deudas pendientes con Galicia: 198 millones del IVA, 330 millones de entregas a cuenta de enero a marzo, 170 millones de liquidaciones de años anteriores o 85 millones por ser comunidad cumplidora.

-El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denuncia la discriminación injustificable e intolerable de que el Gobierno de Sánchez traspase la AP-68 al País Vasco y no la AP-9 a Galicia. ¿Comparte el reproche, pues siendo usted ministra de Fomento no era partidaria de la transferencia?

-El PP ha votado en el Parlamento gallego y en el Congreso a favor del traspaso de la AP-9.

-En el Congreso, igual que el PSOE, han votado a favor de abrir el debate sobre el traspaso de la AP-9, pero en una futura votación sobre hacer efectivo ese traspaso, ¿cuál será la posición del PP?

-Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás. No se puede transferir una autopista a los vascos para pagar un favor y que los gallegos seamos de segunda categoría. Pedimos el mismo trato que se da a los ciudadanos del País Vasco. Queremos la transparencia de la AP-9 para Galicia. Si hay impedimentos técnicos, tiene que haber los mismos para una autopista que para otra. El traspaso además tiene que ser con recursos económicos suficientes.

-Las encuestas apuntan que debe haber un Gobierno del PP, éste necesitaría el apoyo de Ciudadanos y Vox. ¿Estaría cómoda con el respaldo de un partido que cuestiona la violencia de género?

-El PP aspira a gobernar y tener el mayor número de apoyos porque es un partido reconocido y reconocible, con experiencia de gobierno que cuando gobernó a los españoles les fue mejor, creó empleo y consolidó el Estado del Bienestar. A los nuevos partidos, yo les llamó los diagnosticadores porque se dedican a señalar problemas, pero no sabemos qué soluciones tienen. A todas las personas de centro, que se consideren de centro como yo, o de centroderecha, les pido que apoyen al PP. Yo nunca estaré con partidos con ideas xenófobas y machistas. Me parece antidemocrático e impresentable.

-¿Y si el PP necesita el apoyo de Vox?

-Nunca estaré con un partido que ponga sobre la mesa políticas racistas, xenófobas y machistas.

-Ha declarado que cada año que pasa se siente más feminista, ¿por qué?

-Porque sigue habiendo desigualdades inaceptables: Una brecha de más del 14% en los sueldos, un gap en la tasa de empleo, la cultura machista está por todas partes y la gran lacra de este siglo, la violencia de género. Desde que existen estadísticas casi mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. Es terrible y por eso pienso que hay que seguir haciendo políticas para alcanzar la igualdad.

-¿Por qué a algunos les cuesta tanto decir soy feminista?

-No lo sé, pero creo que están equivocados.

-A alguno de su partido parece que le va a dar un sarpullido si dice feminismo.

-En mi partido, siempre ha sido y es una prioridad la defensa de las políticas de igualdad.

-Los analistas coinciden en que la nueva dirección del PP se escora hacia la derecha para frenar la fuga de votos hacia VOX, ¿se pueden ganar las elecciones sin ocupar el centro?

-El PP es un partido de centroderecha y en Pontevedra se presenta una candidata de centroderecha, que soy yo.

-Mariano Rajoy participará en la campaña con usted y por usted. Hasta el momento que se sepa los únicos mítines a los que acude son para arroparla como cabeza de cartel del PP en Pontevedra. ¿Es usted uno de los últimos reductos del marianismo tras la renovación de las listas?

-Cuando el señor Sánchez convocó elecciones, hablé con el presidente Rajoy y le dije: "Tienes que venir a tu casa, y tienes que estar en la campaña porque esta campaña tiene que hablar mucho de ti, de lo mucho que tú has hecho por España y Galicia". Con su habitual generosidad, me dijo que sí. En mi partido cabemos todos los que tenemos experiencia y los jóvenes preparados que quieren dar lo mejor de sí mismos.

-¿Opina que la sociedad hace justicia a Mariano Rajoy?

-La mayoría sabe que teníamos un gran presidente, que sacó al país de la crisis, que no permitió como en Portugal que le bajaran las pensiones a nuestros mayores, que creó 2,5 millones de puestos de trabajo, ... Hago campaña por toda España, y compruebo que la gente aprecia muchísimo a Rajoy y me dicen que la moción fue injusta.

-¿Y la nueva dirección del PP hace justicia a Rajoy?

-Del primero al último, este partido valora que hemos tenido el mejor presidente de España y del PP. Es un sentir unánime del partido.

-¿Cómo se soluciona el problema catalán?

-Todos nos debemos a la ley, todo lo que queramos para el futuro ha de pasar por llegar a puntos de encuentro, pero dentro de la ley. Y si algún día queremos cambiar las reglas del juego, le corresponde a la soberanía nacional, a todos y cada uno de los españoles.

-¿Hace falta aplicar un nuevo 155?

-Es necesario que se cumpla la ley, y los que presidimos las instituciones, somos quizás los que más obligados estamos, si cabe, a cumplir la ley.

-En el último pleno de la legislatura, diputados de todos los partidos se pusieron en pie y aplaudieron su discurso de cierre. En tiempos tan broncos, resulta llamativo. ¿Se emocionó?

-Sí, 349 diputados se pusieron en pie y les estaré eternamente agradecida. Creo que se valoró mi ecuanimidad. Desde el primer día los he tratado a todos por igual. Dirijo los debates y aplico el reglamento, sin pensar en el color político de quién habla.

-¿No se toma una tila antes de empezar los plenos?

-No. Soy de té verde. En los momentos de máxima tensión, intento rebajar el tono para no aumentar la crispación. Insisto a los diputados que hay que confrontar, pero sobre todo deben intentar convencer con la palabra.

-En ese discurso, aseguró que una de las labores de los parlamentarios era fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, viendo los debate parece que no se empeñan con mucho ahínco a ello, más bien al contrario, ¿no le parece?

-Es cierto que hubo demasiado ruido y mucha confrontación innecesaria, pero se aprobó el pacto contra la violencia de género, y leyes importantes. La política tiene que ser generosidad y buscar acuerdos, consensos. Un reto de la próxima legislatura será renovar el Pacto de Toledo.

–El Gobierno está dispuesto a frenar la prórroga de Ence en Pontevedra, ¿cómo lo valora?

–A nadie le gusta dónde está ubicada la planta, pero los políticos tienen que pensar en las personas. Cualquier alternativa de futuro tiene que pensar en las miles de familias que dependen económicamente de esta industria.



–¿Cómo convencerá a los electores de centroderecha para que depositen en la urna la papeleta del PP, y no la de Cs o Vox?

–Yo me presento a las elecciones con un balance, una hoja de servicios. De 2012 a 2016, la provincia de Pontevedra recibió 1.900 millones de euros. Conmigo al frente de Fomento el Eje Atlántico dispuso de 800 millones, y la estación de Urzaiz de 120 millones, Peinador de 48 millones y se hizo la obra de Rande (190 millones), por poner algunos ejemplos. Algunos tenemos una hoja de servicio y propuestas de futuro; otros en cambio vienen a pasear y de excursión en la campaña electoral. Y les doy la bienvenida a todos a conocer mi provincia. Pido a todos los ciudadanos que valoren lo hecho. De 2012 a 2016, estando yo en el Gobierno, se han destinado a Galicia 8.000 millones de euros en los presupuestos. Gracias a gobiernos populares el AVE está más cerca de Galicia.

–¿Cuáles son sus propuestas para la nueva legislatura?

–Del programa del PP, destacaría la bajada de impuestos. Proponemos eliminar Sucesiones, Patrimonio y el impuesto de Actos Jurídicos y Documentados, y también bajar el impuesto de Sociedades y el IRPF. Creemos en una política fiscal redistributiva.

Es muy importante mejorar la competitividad empresarial. Rechazamos la política de improvisación y el daño que está haciendo el Gobierno al sector de la automoción. Se puede hacer una política de transición energética ordenada. Hay que reordenar la tributación de los vehículos, hay que hacer un política integral de seguridad del suministro, y una política energética de menor impacto ambiental, pero de bajada de los precios también. El consumo de energía para algunas de nuestras empresas como puede ser Alcoa es uno de los costes más importantes. Apostamos por el sector de la automoción que da tanto empleo y creemos que hay que mejorar los incentivos a este sector, y trabajar para aumentar carga de trabajo del sector naval.

–¿Y en materia de infraestructuras?

–Es fundamental la gratuidad del peaje de Redondela, impulsar el AVE Vigo-Cerdedo, seguir apostando por la A-57, la A-55, el nudo de bomberos, ...