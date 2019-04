La Valedora renuncia pero dejará el cargo cuando los partidos pacten su relevo

Un día después de que el Supremo avalara el fallo del TSXG de que cometió "desvío de poder" para colocar a la hermana del portavoz del PPdeG, la Valedora do Pobo, Milagros Otero, ponía su cargo a "disposición de la Cámara autonómica". A las 13.26 del mediodía de ayer entregaba en el registro del Parlamento la misiva en la que anunciaba su renuncia, pero comunicaba que no se marchará hasta que los grupos parlamentarios pacten el nombre de su relevo, una decisión que ha disgustado a la oposición. El PP por su parte recibió con alivio una dimisión, que ya aguardaba desde el día anterior. El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, consideró "sensato" que Otero permanezca en el cargo mientras no se designa su sucesor, para que no haya "un vacío".

Ahora los grupos parlamentarios deben acordar el nombre de su sustituto. El PP necesita al menos el apoyo de uno de los tres partidos de la oposición para el nombramiento, pues se requiere el voto de 45 diputados, y los populares son 41. La promoción de Otero en su día fue consensuada con el PSdeG.

Milagros Otero vinculó a su salida la del valedor adjunto, al instar, en su carta de renuncia, a los partidos a buscar sustitutos para ella, pero también para Pablo Cameselle. Precisamente Cameselle, propuesto para el cargo por el PSOE, fue sobre quien descarga responsabilidades Otero en el caso del enchufe. ¿Por qué? La todavía Valedora defiende que se desvinculó del nombramiento de la hermana de Pedro Puy y también sobrina de Manuel Fraga como jefa de servicio de la institución por ser ella discípula académica del padre de María Puy, y que fue Cameselle quien resolvió el proceso, si bien se apartó una vez definidos los criterios de la convocatoria y de que se presentasen los candidatos.

Después de esperar un día por la renuncia de Milagros Otero, y con su silencio indicar a la Valedora el camino a seguir tras el fallo del Supremo, el PP despidió a Otero, elogiando su "magnífico trabajo", sobre todo por "acercar la institución a la ciudadanía, incluso en el mundo rural", afirmó la viceportavoz del PPdeG, Paula Prado.

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el paso atrás de Otero le "honra", sobre todo porque, precisó, ella "no firmó" la designación de María Puy como jefa de servicio y sin citar a Cameselle le conminó a también "poner su cargo a disposición de la Cámara".

Feijóo aprovechó para comparar la decisión de la Valedora y veladamente criticar a Abel Caballero y Carmela Silva. "Hay una forma distinta de actuar en las instituciones de la comunidad de la de otros concellos, donde se puede contratar a familiares y no pasa absolutamente nada", dijo Feijóo, en alusión a la condena a un funcionario de este municipio por la contratación de la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

El PPdeG se mostró dispuesto a "ponerse a negociar cuanto antes" el nombramiento del nuevo Valedor do Pobo. Paula Prado aseveró que "no debería haber ningún impedimento" para elegir a un nuevo comisionado. "Si fuimos quien de nombrar valedores en los últimos tiempos no creo que tenga que haber ningún impedimento ahora para nombrar nuevo valedor o valedora", reflexionó. "Ahora toca que los grupos parlamentarios seamos responsables y nos pongamos de acuerdo", afirmó. El acuerdo toca en pleno ambiente electoral, el 28 de abril se celebran elecciones generales y el 26 de mayo habrá comicios municipios. En plena refriega electoral, los pactos entre adversarios siempre se complican.

De hecho, ayer el PSdeG ya dio por hecho que hasta dentro de "dos o tres meses" no habrá acuerdo, por ello exigió a Otero que "deje de representar a la institución y solo haga labores de gestión como si se tratara de un gobierno en funciones". "No tiene la confianza de la Cámara", remarcó Patricia Vilán. La diputada socialista desvinculó a Cameselle del caso de "enchufismo".

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, censuró que Otero tardara "diez meses" en dimitir, pues, en su opinión, debía haberse ido cuando ya el TSXG emitió su sentencia "inusualmente dura" por una "situación de nepotismo", que ahora acaba de avalar el Supremo.

Villares recordó que En Marea fue "la primera fuerza" que llevó a la Cámara gallega esta "situación de nepotismo" en la que "la persona encarnaba la institución de la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de la administración era la misma que estaba abusando de una situación de poder frente a otros ciudadanos que querían presentarse a una plaza" .

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón,tildó de "impresentable" la "dimisión en diferido" de la valedora do Pobo. "Lo mismo que hacía Bárcenas con el PP lo quiere hacer ahora Feijóo con la defensoría del pueblo", aseveró.

La también portavoz parlamentaria consideró "una vergüenza y una tomadura de pelo" que Otero permanezca en el cargo mientras no se resuelve su relevo. "Hay un vicevaledor que se puede hacer cargo ya de las responsabilidades de la valedora", apuntó.