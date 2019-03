El acogimiento de mayores que viven solos cae ya por debajo de los 90 casos

En Galicia más de 125.000 personas con 65 o más años viven solas y la tendencia aumenta paulatinamente debido al envejecimiento poblacional y a la escasa natalidad. El problema de la soledad de los mayores se acentuará con los años, especialmente en los casos con familias escasas. Para paliar esas situaciones, la Xunta cuenta con un programa de acogimiento en hogares de esta clase de población, pero los beneficiarios menguan cada año. Tras los 116 ciudadanos mayores de 65 años acogidos por familias en 2016, a finales del año pasado el dato se había reducido hasta los 88, seis veces menos que en 2007. Mientras, el acogimiento de menores en riesgo crece más del doble desde 2016.

Las ayudas vinculadas a la Ley de Dependencia, la residencias de mayores, los programas de teleasistencia o ayuda al domicilio permiten a muchos mayores mantener su vida en soledad, que les garantiza su independencia y autonomía, dentro de las posibilidades que le permita su estado de salud. La familia constituye una red de apoyo cuando esta última cuestión falla. Sin embargo, algunos echan en falta el mayor calor que proporcionan más latidos en un hogar que el suyo solo.

La Consellería de Política Social ofrece una opción dentro del programa Convive, que comenzó a funcionar hace aproximadamente dos décadas. En los tres últimos años, el desplome es del 25%: 116 en 2016, 99 en 2017 y 88 en la recta final de 2018. El motivo del descenso parece ser la falta de interés. "Todo el mundo que lo solicitó accedió a este programa", explican desde el departamento dirigido por Fabiola García, que el año pasado presupuestó un gasto total en este capítulo de 356.480 euros.

Cuando se puso en marcha, Convive "vino a regularizar la situación en la que se encontraban muchas personas mayores o con dispacidad que vivían con personas con las que no tenían ninguna relación de parentesco", según ha explicado en ocasiones la Xunta.

La evolución del acogimiento de mayores de 65 años contrasta con la experimentada en el caso de los menores de edad cuya tutela está en manos de la Xunta temporalmente. En 2016, 116 niños vivían con familias ajenas, dato que el año pasado creció hasta los 286, a pesar de que la administración busca potenciar que se mantengan con sus parientes mientras sus progenitores no pueden hacerse cargo de ellos.

En el caso del programa Convive, las personas que aceptan abrirle las puertas de su hogar a un mayor reciben pagos mensuales de 421 euros mensuales si este goza de "autonomía para la realización de actividades de la vida diaria" o de 700 en el caso de dependientes. Si la convivencia se produce en casa del mayor, las cifras son de 252,6 y 420 euros, respectivamente. El acogido aporta el 60% de la cuantía que pretende costear su estancia. El resto, la Xunta.

Las familias que los reciban deben contar con al menos un mayor de edad que no alcance los 65 años, "goce de buena salud y no padezca limitaciones físicas o mentales que le impidan atender las tareas domésticas normales". Además, debe existir "ausencia de ánimo de lucro" y los familiares no podrán acoger a sus parientes, salvo en caso de personas dependientes, siempre que no exista obligación legal de "prestarles alimentos", según Política Socia.

Pontevedra fue la provincia con más acogimientos de este tipo, con 34 casos, por 33 de A Coruña, 21 de Lugo y 5 de Ourense. Además, el programa incluye también acogimiento de mayores de 60 años con discapacidad, que añade 12 casos, cinco en Pontevedra y Lugo y dos en A Coruña, según Política Social.