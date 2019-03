Un 15-M verde para salvar el planeta

"Somos nenas e nenos e pedimos ter un futuro e un mundo con bosques, océanos e montañas onde poidamos respirar". Esta es una parte del llamamiento, todavía en proceso de redacción, que los alumnos de 6º de Primaria del CEIP García Barbón de Vigo harán público este viernes, día 15, y que después se trasladará a las formaciones políticas del Concello y tal vez a las autonómicas. No es el único manifiesto que se proclamará mañana, cuando está convocada una movilización internacional de estudiantes contra el cambio climático, con huelga incluida, a la que se han apuntado ya un centenar de países y a la que Galicia aportará su grano de arena.

Los más pequeños no pueden hacer huelga, es a partir de 3º de ESO, pero sí, afirman sus docentes, reivindicaciones, y son varios los colegios gallegos que se sumarán a concentraciones y paros de carácter simbólico mañana al mediodía. En su mayoría se localizan en O Porriño, donde todos los centros de la zona, con alguna excepción por cuestiones logísticas, participarán en una concentración ante el Concello a las doce.

El epicentro es el CEIP Antonio Palacios, y una docente de 6º, Miriam Leirós, maestra desde hace dos décadas y educadora ambiental. En la génesis, el movimiento "Fridays for future", iniciado por la adolescente sueca Greta Thunberg, inspiró numerosas réplicas de paros simbólicos los viernes, en las que fue pionero el centro porriñés. "La de mañana es una concentración de apoyo al movimiento. Se trata de hacer significativo que nosotros también queremos medidas contra el cambio climático, porque los estudiantes de primaria son quienes heredarán ese futuro con consecuencias de esta generación de los que usamos y tiramos sin mirar más allá", explica Leirós.

Esta docente cuenta cómo tras conocer el activismo de Thunberg sus alumnos le dijeron: "Queremos hacer algo, también queremos protestar". "Y empezamos a sumarnos al parón de los viernes como muestra de apoyo", indica la maestra, quien después pensó que tal vez sus estudiantes no fueran los únicos preocupados por el planeta. "Se me ocurrió que igual que mis alumnos querían participar, involucrarse, quizás habría otros niños de primaria que también querrían. Que no tienen todavía derecho a la huelga, pero sí a la participación social, y ahí tenemos mucha responsabilidad los maestros en apoyarlos, darles información e involucrarlos en estas actividades", señala. Por eso, inspirada en Suecia, donde surgió un movimiento entre los docentes, " Teachers for Future", creó en facebook el grupo para España, con 160 profesores anotados que llevan el debate al aula.

Y los alumnos fuera. Desde el proyecto "Cooltureco" han hecho un vídeo para animar a apoyar la causa. Como dice Leirós, los escolares de ahora "llevan mucha educación ambiental a sus casas". En el país nórdico los padres se suman, con " Parents for Future", y pretenden implicarlos en la "telaraña" en el CEIP García Barbón de Vigo. Este centro se ha mirado en el Antonio Palacios y en Leirós, como explican Pablo Sánchez y María Márquez, tutores de 6º, que han logrado que todos les apoyen en el "paro simbólico" previsto para mañana a las doce, que incluye un manifiesto de sus alumnos para "cuidar" el planeta.

Los colegios que se animan a apoyar al "Fridays for Future" no dejan de crecer en todo el país. En Galicia por ahora se concentran en Pontevedra, como el CEIP da Cruz (Nigrán) o el CEIP Xosé Neira Vilas (Gondomar).

"En primaria son paros simbólicos y buscan visibilizar el problema", explica Sánchez. Porque, añade Leirós, quien cree que "el 15-M climático puede ser muy relevante", "si no está en las redes y no se le da visualización, es como si no existiese". Pero entre los más mayores está convocada huelga, que, por ejemplo, apoya el Sindicato de Estudiantes, que informa de convocatorias en Vigo, Ourense y Ferrol.

"Juventud por el Clima", que traslada el "Fridays for Future" a España y secunda el paro, alude a manifestaciones en Ferrol y Ourense y a concentraciones en A Coruña y Vigo, además de en O Porriño.