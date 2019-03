Las reacciones ante las nuevas pintadas realizadas sobre la Catedral de Santiago no se han hecho esperar. El concello de la ciudad ha sido el primero en denunciar este nuevo acto vandálico y, poco después de conocerse la noticia, ya con los técnicos trabajando en el lugar, la cuenta oficial del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lanzaba también una publicación tachando de "auténtica vergüenza" lo sucedido.





Las pintadas en la Catedral de Santiago y otras zonas del casco histórico son una autentica vergüenza. Que todo el peso de la ley caiga sobre sus responsables y que la parte de su cuerpo que puedan reivindicar en el futuro sea un cerebro mejor amueblado — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 12 de marzo de 2019



El debate de la seguridad

O Concello condena unha nova agresión ao patrimonio, desta vez varias pintadas na contorna da Catedral. O Goberno local xa se puxo ao dispor da @CatedralStgo para colaborar no que sexa necesario. As pintadas serán analizada por expertos para determinar o xeito de eliminalas pic.twitter.com/kNhwoliT1P — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) March 12, 2019

, comienza el tuit. La publicación hace además alusión directa a la pintada en la fachada del Obradoiro en la que se lee "Yo no salí de tu costilla, tu saliste de mi coño". A este respecto, el post de la cuenta de Feijóo desea queEl alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha explicado este martes que, pero ha avanzado que rechaza "abrir debates intencionados" al respecto como, a su parecer, pretende la Xunta.El conselleiro de Cultura y Turismo del Gobierno gallego, Román Rodríguez, ha propuesto, con carácter previo,, por lo que si el ente local "no asume o entiende que no es necesario", pues este será un coste que se asumirá desde la Xunta "para que la Catedral esté protegida", tal y como ha dicho tras una visita al templo.Tras ello,"Soy el alcalde de esta ciudad desde hace cuatro años y siempre actúo con lealtad institucional", algo que en esta jornada "no ha sido recíproco", ha recriminado el primer edil."No voy a entrar en dinámicas que son desleales institucionalmente. El conselleiro de Cultura no tuvo ni a bien comunicarme que iba a venir", algo que, según Noriega, generó malestar en el Ayuntamiento e incluso en la Catedral.Noriega ha sostenido que aún no se hizo una evaluación sobre las medidas a tomar aunque "desde primera hora nos pusimos en contacto con los responsables de la Catedral, ofreciendo recursos y colaboración con recursos de seguridad".Con todo, ha considerado que las propuestas del Ejecutivo autonómico no son adecuadas en tanto que "el espacio público no es de la Xunta de Galicia" sino que "lo regula el Ayuntamiento de Santiago" por lo que si en el PP "quieren regular el espacio público de Santiago" que se presenten a los comicios municipales, "y que ganen, y no que pierdan como vienen haciendo casi a lo largo de toda la historia de la democracia en esta ciudad, a excepción del anterior mandato".Noriega ha asegurado que él no aprovechará "determinadas actuaciones que entiendo lamentables contra el patrimonio histórico para hacer política" como hace el PP sembrando dudas sobre la "responsabilidad en el campo de la seguridad" dando a "a ver que hace falta un policía detrás de cada vecino o una cámara vigilándonos todo el rato".El regidor apuesta, por contra, por "mensajes contundentes" que aboguen por "actuar cívicamente" y haciendo uso de "los cuerpos de seguridad cuando se provoque un delito". Por ello, ha pedido que "Román si quiere hablar de las cosas que hable, pero que no instrumentalice" un ataque al patrimonio compostelano como el que se ha producido contra la Catedral.