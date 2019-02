Padres de la concertada: "Los centros nos transmiten que los fondos públicos no llegan"

Familias con hijos escolarizados en colegios concertados coinciden en que los fondos que reciben estos centros por parte de la Xunta "no son suficientes" para el funcionamiento de los mismos. Así se lo transmite el personal del centro, según sus palabras. Es común en estos colegios que los padres paguen "una cuota", voluntaria. Lo que dice el Ministerio de Hacienda es que lo que desgraven los padres en concepto de donaciones, que muchos centros gestionan a través de ONG o fundaciones, han de ser "donaciones reales". Si se trata de aportaciones a cambio de una contraprestación educativa las familias deben realizar una declaración complementaria y el centro en cuestión tributar al 25%, apunta el departamento que dirige María Jesús Montero.

En Asturias, por ejemplo, ya se han dado casos y Hacienda exige la devolución de unos 2.400 euros en desgravaciones. En Galicia, según comentan los propios padres, hay familias que desgravan "las donaciones" que realizan, a través de una fundación, "hablamos de la contribución a proyectos educativos", comentan desde Congapa, y defienden su derecho a realizar donaciones y a incluirlas en la declaración, "como venimos haciendo durante los últimos años y en teoría no ha cambiado nada en la Ley de Mecenazgo". Por ello cuestionan la advertencia de la Agencia Tributaria y temen que responda a alguna intención del actual Ejecutivo de "atacar a la concertada".

También hay padres que pagan lo que llaman "la cuota", normalmente en dos plazos y de modo voluntario, y no introducen este pago en la declaración de la renta para desgravar. María García (nombre ficticio) expresa que, en su caso, el propio colegio les desaconsejó introducirlo en la declaración: "y si lo hacíamos era bajo nuestra responsabilidad". Para García, el concepto de cuota contribuye el mejor funcionamiento del centro. "Tenemos la sensación de que los fondos públicos que recibe el colegio no son suficientes y, según nos explican en el centro, no alcanzarían para realizar obras, ni pintar el colegio, ni para adquirir ordenadores o pizarras digitales, así como la nueva plataforma digital que tenemos para compartir contenidos", comenta García. Desde Surgapa, "el dinero que se recibe por aula concertada es bajo". "Lo que aporta la Xunta para mantenerlos no cubren gastos; lo que se aporta por aula no alcanza, si se tiene en cuenta limpieza, calefacción...", expresa Miguel Areces, que considera este tema importante para realizar un esquema general. "Nosotros tenemos que pagar el comedor escolar sin subvención y es bastante más caro. Si necesitamos transporte, por la ubicación del centro, también hay que abonarlo", comenta Areces. Es habitual en el centro de su elección realizar donaciones a través de una ONG. "Y muchas veces la elección de un centro concertado es por ubicación, porque lo tienes justo al lado de casa y es la opción más lógica", apunta el miembro de Surgapa, que añade que, como en la pública, los padres tienen "sus problemas".

Más dinero que en 2008

El informe del Consejo Escolar del Estado, publicado por el Ministerio de Educación, recoge los "ingresos por cuotas procedentes de las familias" en el apartado de la financiación de los centros privados de enseñanza no universitaria. Se aproxima a los 90 millones en Galicia lo aportado por los alumnos "para actividades docentes", en concreto 87,4 millones en el curso 2014/2015 (últimos datos disponibles, del documento de 2017). En total los centros recaudaron 148,5 millones de las familias, si bien los conceptos restantes se centran en cuotas por actividades extraescolares, complementarias, transporte escolar, comedor o residencia entre otros (ver gráfico).

En cuanto a los fondos públicos que los colegios reciben de la Xunta, en los presupuestos para este año son 278,5 millones de euros (41 para Infantil, 203,8 para Primaria y ESO, 14,6 para Educación Especial y 18,9 para FP). Si se comparan las cuentas de este año con las de 2008 la cantidad destinada en la actualidad es mayor. En 2008 constan 247,4 millones, 31 menos que ahora.