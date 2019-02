La gerencia del área sanitaria de Santiago reconoce casos "excepcionales" de contratación de médicos sin especialidad, tras la denuncia realizada por el sindicato CESM.

Al respecto, la gerencia informa de que se procedió a la revisión de la situación y se detectaron contrataciones que "se realizaron en momentos muy puntuales y con carácter exclusivamente excepcional" para guardias y sustituciones.

Además, se compromete a "poner solución" a esta situación, mientras defiende de forma clara e inequívoco el sistema MIR para las contrataciones.

Explica que estos facultativos, aunque no cuentan con especialidad, sí que tienen título de medicina homologado, y fueron contratados "siempre y cuando no había otra opción", con el fin de "garantizar que la población no quedara desatendida en ningún momento".

La central sindical CESM alertó de "contrataciones ilegales" de "al menos cinco personas" que ejercen como médicos de familia y pediatras sin contar con el título de especialista. Una cuestión de la que informó el pasado 30 de enero a la gerencia de la EOXI de Santiago.