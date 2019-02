El PP vincula la concesión de contratos a familiares de cargos de Compostela Aberta

El PP de Santiago vincula la concesión de 16 contratos menores en el Ayuntamiento de la capital galega "a familiares" de cargos del gobierno local, una acusación que fue respondida por el alcalde, Martiño Noriega, apenas poco después. Así, y tras haber citado a su despacho en persona al líder de la oposición, Agustín Hernández, el regidor compostelano acusó públicamente a los populares de "enmierdar la política" y avisó de que "no todo vale".

En rueda de prensa, el concejal del PP Alejandro Sánchez-Brunete pidió "explicaciones" a Compostela Aberta y reclamó que "en todos los casos de contratación de servicios de parientes de gobierno de Compostela Aberta se demuestre la necesidad de su contratación externa y se demuestre, además, que para el interés público era necesario beneficiar con estos contratos a dichos beneficiarios".

Un total de 14 contratos son con 7H Sociedade Cooperativa Galega, por valor total de 57.802,77 euros. El PP vincula esta empresa, que cuenta con una subvención de un programa de la Xunta cofinanciado con fondos de la Unión Europea, a la concejala Noa Morales porque en uno de los programas contratados participó su hermana'. Con todo, en la página web de la empresa no figura como integrante de la cooperativa y, consultada la empresa por Europa Press, ha explicado que la hermana de la concejala formó parte de la cooperativa en 2015, pero ese mismo año se desvinculó.

También hay un contrato de 501,5 euros para dos talleres de escritura creativa en los que participó la socia de editorial --Apiario-- de la pareja del regidor, junto a otra quincena de poetas.

Visiblemente molesto, Martiño Noriega afirmó sobre el portavoz del PP, Agustín Hernández, que "hay que estar muy desesperado para hacer lo que acaba de hacer" y "traspasar determinadas líneas".

"Hasta ahora sabía que era el delegado de la Xunta en el ayuntamiento, pero no que era el delegado de Ok Diario, y hay que recordarle que tiene dedicación especial. No sé si todo vale, pero si todo vale, va a ser desagradable y lo lamento por las víctimas civiles. Negamos la mayor", advirtió el alcalde.

En el ámbito personal, aseguró sobre su pareja: "Nunca trabajó para el Ayuntamiento de Santiago, a pesar de ser una conocida escritora, nunca hizo ningún trabajo directo". Es más, añadió, "se inhibió" de acudir a la feria de libro de Buenos Aires: "No es que resulten beneficiados, sino perjudicados".

Noriega ha dicho que se "mezclaron" distintos asuntos para "enmierdar y enlamar" la política local, y ha lamentado que se "traspasase una línea". En el ámbito personal, no ha descartado iniciar acciones judiciales frente a este "juego infame".