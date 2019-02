La Xunta se niega a registrar a un centenar de parejas de hecho para evitar fraudes

Aunque no han pasado por la vicaría o por el juzgado, casi 15.000 parejas gallegas han optado en la última década por formalizar su relación ante el Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, aunque en los últimos años se han disparado, hasta duplicarlas y superar ya el centenar durante el último ejercicio, las uniones que no reciben la bendición de la Xunta por considerar que no reúnen los requisitos para ser incluidas.

La Administración gallega aprobó a finales de 2014 una modificación del decreto que regula el Rexistro Galego de Parellas de Feito precisamente para evitar "fraudes", tanto con la perspectiva de obtener beneficios "ilegítimos" como para abrir la puerta a extranjeros en situación irregular. Durante 2015, el número de parejas a los que el Rexistro dijo no fue de 45, en torno al 3 por ciento de las que se inscribieron (un total de 1.479).

Los datos de la Consellería de Vicepresidencia muestran que en los años siguientes se incrementaron los rechazos tras endurecerse los requisitos y otorgar a los responsables del Rexistro la facultad de recabar la información necesaria para realizar la inscripción "con el fin de asegurar su veracidad", como argumentó la Xunta cuando se decidió a dotar el Rexistro de "una mayor seguridad jurídica".

En 2016, la cifra de expedientes de inscripción denegados ya había subido hasta el medio centenar, mientras que en 2017 se dispararon hasta los 86 y el año pasado, según los últimos datos del departamento que dirige Alfonso Rueda, fueron en total 101. El Ejecutivo autonómico aseguró que las denegaciones de inscripción en el Rexistro autonómico se producen "cuando no resulta adecuadamente acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos" y se resuelven de forma motivada. Más allá de la necesidad de aportar o modificar un documento puntual, los motivos pueden ser de mayor calado. Por ejemplo, el año pasado llegaba hasta los juzgados ourensanos una supuesta trama para regularizar a mujeres extranjeras a través de falsas parejas de hecho.

No obstante, las formalizaciones ante el Rexistro de parejas en las que uno de los "contrayentes" es extranjero llegaba el año pasado a su mínimo. En 2015 suponían el 21,5% de todas las inscritas y el pasado año, su peso se redujo ligeramente, hasta el 19 por ciento, aunque se mueven en el entorno de una de cada cinco inscripciones. En concreto, durante el año pasado fueron una media de uno al día, hasta el total de 370 expedientes con resolución de inscripción.

Rupturas

Otras parejas, en cambio, viven la situación opuesta y acuden al Rexistro para manifestar lo que sería equivalente, en su situación, al divorcio, lo que se conoce como trámite de "cancelación". Y lo hicieron muchas veces. De hecho, el año pasado se materializaba la segunda cifra más elevada de desencuentros de los últimos cuatro ejercicios de cancelaciones, con 447 parejas que cambiaron de idea -un tercio de ellas de Pontevedra- y decidieron separar sus caminos, solo una menos que en el ejercicio previo, cuando se había llegado al tope.

Con todo, el saldo global de parejas de hecho formalizadas ante la Administración autonómica creció, pero lo hizo a costa de sumar la cifra mínima de expedientes que recibieron luz verde si se analizan los últimos cuatro ejercicios, un total de 1.335, alimentados sobre todo desde las provincias atlánticas, 478 de Pontevedra y 518 de A Coruña. Del interior los expedientes con resolución de inscripción fueron 168 en Lugo y 171 en Ourense. Además, dominan los varones (en el último año con 78 hombres más inscritos), tendencia que se repite desde 2014.

Los datos de los expedientes aceptados (que suelen ser dos de cada tres de las solicitudes realizadas, porque además de las denegadas, otras pueden quedar pendientes para el ejercicio siguiente) han permitido que el Rexistro haya cumplido una década de existencia -entró en funcionamiento en 2008- con casi 15.000 parejas inscritas. Vicepresidencia informa de que a finales del año pasado, a 31 de diciembre, el número de parejas que aparecen en el Rexistro es de 14.950.

Otra vez son las provincias de Pontevedra y de A Coruña las que lideran la estadística. En el caso de Pontevedra, constan 5.606 parejas de hecho reconocidas por la Xunta, y en el de A Coruña, un total de 5.769. En Ourense rozan las dos mil (en concreto, 1.976) las inscritas y en Lugo figuran 1.599.