El líder del PP de A Coruña está dispuesto a pactar con Vox después de las municipales

El presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, se mostró ayer dispuesto a pactar con Vox tras las elecciones municipales del 26 de mayo, ya que, según él, "el PP no hace cordones sanitarios a nadie", en alusión a la petición de PSOE y Podemos de aislar a la formación de Santiago Abascal, que, junto a Ciudadanos, le permitió a los populares gobernar Andalucía.

"Si hay que pactar con alguien y se ponen encima de la mesa una serie de puntos y podemos converger, lo hacemos. En Fene, un ayuntamiento de la ría de Ferrol, estamos pactando en el gobierno con un partido que es Somos Fene, que venía de las mareas. Es más, tuvimos un problema inicialmente porque no les dejaban a ellos pactar con nosotros", expuso Calvo en una entrevista en la Cadena Ser, informa Europa Press.

Calvo también negó una "derechización del PP" y aseguró que el partido "sigue diciendo lo mismo de siempre" y que "no cambió nada". "Es verdad que apareció otro partido más a la derecha del PP y para hacer un cambio en Andalucía necesitamos sus votos y así se hizo, pero no fue un pacto de gobierno con ellos porque no entraron en el gobierno", matizó.

Además, defendió el derecho del presidente del PP, Pablo Casado, a presentarse como candidato a las próximas generales, aunque obtenga un mal resultado el 26-M, en que también se celebran europeas y autonómicas (salvo en Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía).