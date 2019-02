"Las comunidades aportan a dependencia más presupuesto del exigido, pero hay que mejorar la calidad de las ayudas"

- La Xunta sostiene que la lista de espera de los dependientes sería cero si el Estado aportase los fondos que le corresponden y exige una financiación al 50%.

-Hay un error en la interpretación de la ley. Literalmente lo que dice la ley es que las comunidades aportarán al menos tanto como la Administración General del Estado. No se fijan porcentajes. El problema está en que hasta 2011 el Estado aportó por encima de lo que preveía el calendario de desarrollo de la ley, y a partir de 2012, empezó una caída de la aportación estatal por los recortes.

Las comunidades como ven las necesidades de los dependientes de forma más cercana fueron incorporando mucho más presupuesto del que se les exigía. Aportan más que el Estado. La aportación media de las autonomías está en torno al 80% de media, y la del Estado por debajo del 20%. Pretendemos recuperar parte de los recortes. El proyecto de prespuestos de este año consigna un incremento para dependencia de 823 millones, de los cuales 513 van destinados específicamente a atender dependientes que no reciben prestación.

- Los directores y gerentes de los servicios sociales denuncian que para reducir las listas de espera las comunidades han acudido a ayudas y prestaciones de bajo coste, que non siempre las más acertadas. ¿Van a hacer algo para vigilar la calidad de las ayudas que se prestan?

-La ciudadanía tiene que saber valorar los servicios que recibe de su comunidad. La grandeza de la democracia es que puedes elegir a tus gobernantes. El ciudadano tiene que valorar qué administración es favorable a sus intereses, quien sí y quien no atiende sus derechos. Estamos trabajando en mejorar la calidad de los servicios que se prestan y acordaremos una mejora con las comunidades.

-¿Es partidaria de obligar a vacunar a los niños?

-Hemos iniciado acciones para combatir el movimiento antivacunas. En España el cumplimiento del calendario de vacunación es bastante alto, de los más altos de Europa. Estamos por encima del 95% y en algunas vacunas por encima del 97% de cumplimiento. En España no sufrimos este movimiento antivacunas de forma aguda. De momento en España la vacunación infantil no genera riesgo alto, si así sucediera se estudiarían nuevas medidas. Vamos a seguir poniendo en marcha campañas de información para que la moda antivacunas no prenda en nuestro país.

-¿Hay qe prohibir la venta de productos homeopáticos en las farmarcias?

-Las farmacias venden muchas más cosas que medicamentos o productos homeopáticos. No solo venden medicamentos, pero dicho esto, estamos sujetos a la regulación europea. Lo que estamos haciendo es que en la etiqueta se diferencie lo que es un producto homeopático de un medicamento. Ahora estamos resolviendo todas las demandas de registro de los productos homeopáticos, que nos piden los diferentes laboratorios y proveedores de estos productos. Hemos recibido peticiones de dos mil productos, de los cuales solo doce nos piden un registro con indicación terapéutica. A esos los vamos a someter a los mismos requisitos que cualquier medicamento, y si hay evidencia y si curan, pueden ser medicamentos y ser vendidos con indicación terapéutica. Al resto los vamos a registrar con la leyenda de que carecen de indicación terapéutica.