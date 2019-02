Javier Losada: "El Gobierno prevé más inversión per cápita en Galicia que en Cataluña"

Tras los siete años del PP gobernando en Madrid y Galicia, la moción de censura que abrió las puertas de La Moncloa al socialista Pedro Sánchez ha modificado el papel del delegado del Gobierno en la comunidad, puesto que ocupa Javier Losada. Su regreso a la primera línea está marcado por su discurso de réplica a las críticas de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) a los presupuestos estatales, que reducen un 19% la inversión territorializada en Galicia, frente a un aumento para Cataluña. Losada combate el discurso de la aldraxe. "La inversión per cápita en Galicia supera a la de Cataluña, Andalucía y País Vasco", dice.

- ¿Qué mejoras puede haber para Galicia en los presupuestos, tras avanzar varios grupos que no los apoyarán y tener en agenda ya negociaciones con el Gobierno?

-Estos son unos presupuestos buenos para Galicia. Alcanzan 8.500 millones de euros, 207 más respecto a los anteriores, y son realistas, sociales y progresistas porque, además de revertir todos los recortes del PP, son redistributivos desde el punto de vista fiscal.

- La inversión territorializada para Galicia es de 757 millones, un 19% menos. El año pasado, cuando esa cifra en las cuentas del PP era de 937, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, las tachaba de "raquíticas". ¿757 no es raquítico y 937, sí?

-No, porque pensábamos que no se ejecutaban. Nosotros íbamos a presupuestar 815 millones de inversión real. este año Es el 6,2% de la inversión y supera la contribución de Galicia al PIB y su peso en población. Son presupuestos realistas. Se pone aquello que se va a ejecutar. Espero que la oposición no impida que se tramiten. Si Feijóo hubiese dedicado el esfuerzo que dedica a criticar estos presupuestos a que se invirtiese en Galicia durante los siete años de Rajoy lo que ponían los presupuestos, Galicia se saldría del mapa: 2.000 millones quedaron sin ejecutar.

- Pero, ¿hay margen de mejora?

-Esto es lo que ha entrado en el presupuesto. El debate parlamentario no compete a este Gobierno. Es un presupuesto bueno que revierte los recortes y lo que el PP destruyó del Estado del Bienestar, por eso Feijóo y el PP no quiere hablar de estos presupuestos de forma favorable porque sabe que son buenos desde el punto de vista de la inversión y las personas.

- La ministra de Hacienda vinculó hace días los presupuestos con un adelanto electoral, en contra de lo que habían dicho hasta ahora. ¿Está esa opción sobre la mesa?

-Es competencia del presidente del Gobierno.

- ¿El Gobierno prima a Cataluña, que gana un 52% de inversión, para lograr apoyos suficientes a su presupuesto en detrimento de Galicia, como le acusa Feijóo?

-Cuando dicen que este presupuesto está sesgado hacia otras comunidades, no es verdad. El presupuesto real per cápita de los gallegos, de 280 euros, es superior al de andaluces, catalanes y vascos: 67 euros más que cada vasco, 10 más que cada catalán y 26 más que cada andaluz. ¿Por qué lo critican? Porque quieren relacionarlo con las cifras que ellos ponían y no cumplían. Un ejemplo. Para el enlace orbital de Santiago presupuestaban todos los años 7 millones. ¿Sabe cuánto invirtieron? Cero. Nosotros vamos a ejecutar lo que se pueda ejecutar. [...] Por cierto, Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy... todos buscaron apoyos en el Parlamento para conseguir estabilidad. Es muy contradictorio que quien lo hizo reniegue de eso ahora.

- Mantienen los plazos del AVE a Madrid, pero ¿puede concretar cuándo entrará en servicio?

-El compromiso es en 2020.

- Estos días se ha constituido una plataforma de Galicia, Asturias y Castilla y León para que el Noroeste sea incluido en el Corredor Atlántico. Exigen trabajos para no perder fondos europeos y una inversión de 3.100 millones.

-Estamos trabajando intensamente para ir preparando las medidas y partidas presupuestarias necesarias. Es muy interesante lo hecho por esas comunidades, pero les pediría cierto grado de rigor. Poner cifras por poner sin tenerlas estudiadas es crear expectativas que me suenan más al inicio otra vez de reclamar por reclamar al Gobierno que de querer que esto se lleve a cabo. Me sorprendieron las palabras de hoy [por ayer] de Feijóo, diciendo que iba a tutelar [a Fomento]. Están fuera de tono.

- El Gobierno de Pedro Sánchez desbloqueó la transferencia de la AP-9, pero una vez se apruebe en las Cortes llegará la letra pequeña. Feijóo no la aceptará con el acuerdo de subida del 1% del peaje garantizado durante 20 años. ¿Qué le parece?

-Nosotros estamos haciendo lo que decimos y decimos lo que hacemos. Que Feijóo se desdiga de lo que estuvo apoyando estos últimos ocho años es su problema. Podía haber negociado con Rajoy que no subiesen los peajes...

- Ese 1% anual fue firmado por la administración socialista.

-Pero podía haber negociado en su momento. Ha estado callado siete años con respecto a la AP-9 y ahora quiere todas esas cosas... Estamos dispuestos a estudiarlas en una visión global en España. Y al final, alguien tendrá que asumir los costes de todas las decisiones que se tomen. Sorprende que Feijóo diga que en sus autovías no pueden ser retirados los peajes porque podía afectar a sus recursos para sanidad y educación y que eso no lo mire para el Estado. Además, hay un pecado original que nos hace sufrir todas estas consecuencias en la AP-9: la ampliación de la concesión hasta 2048 del Gobierno del PP. No escuché nunca a Rajoy ni a Feijóo oponerse.

- Usted pide diálogo para aprobar los presupuestos y no bloquear al Gobierno. Lo mismo que le piden al PSOE en los concellos de Ourense, A Coruña, Santiago...

-Mire la diferencia. Nosotros somos responsables como partido apoyando las cuestiones básicas. Nunca hemos aprobado unos presupuestos del PP, pero hemos facilitado la senda de gasto. El PP ha dejado perder 132 millones para Galicia solo por bloquear el techo de gasto del Gobierno actual.

- Desde Europa han cuestionado sus cuentas, al igual que ha hecho el Banco de España.

-Son opiniones del Banco de España y otras entidades. Hay otras entidades, como es Europa, que dicen que los presupuestos cumplen todos sus requisitos. Insisto: siempre somos leales con los conceptos básicos, como política exterior, territorial, antiterrorista... Cuando el PP pasa a la oposición hace una política radical, de insulto, menosprecio y confrontación. ¿Resultado? Que hasta coquetea con la extrema derecha.