Núñez Feijóo carga contra el desafío de Cataluña en su discurso de Fin de Año

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes, en su tradicional discurso de Fin de Año, al espíritu de la Transición, al tiempo que ha cargado contra el desafío independentista catalán y ha advertido de que Galicia "no va a callar" ante los "ataques sistemáticos" a la Constitución.



El discurso, grabado en la Cidade da Cultura ante el cuadro 'A derradeira leición do mestre', de Castelao, ha girado en buena parte en torno a la idea de "la libertad y la reconciliación" logradas durante la Transición española y la defensa del orden constitucional y de la convivencia.



En palabras del presidente gallego, este cuadro que Castelao pintó en Buenos Aires y que ha visitado este año por primera vez Galicia, es "un exiliado más que vuelve a su casa". "Debemos sentirnos orgullosos de lo que significa que este cuadro, que muchos consideran el Guernica gallego, esté aquí, entre nosotros", apunta Núñez Feijóo.



En este sentido, el presidente gallego destaca que, con esta pintura, Castelao quiso legar "una advertencia", la de que "hubo un tiempo terrible en el que Galicia, como el resto de España, sufrió la tragedia de la Guerra Civil y de la posterior dictadura", a través de "asesinatos" como el de Alexandre Bóveda, que evoca el cuadro.



Para Núñez Feijóo, contemplar esta escena produce "cierta conmoción" desde la Galicia de hoy en día, aunque también "admiración por poder hacerlo gracias a la libertad y a la reconciliación logradas en la Transición". "Este recordatorio es oportuno siempre, pero más aún cuando hay quien trata de minimizar o incluso cuestionar lo que el conjunto de los españoles hicimos en los primeros momentos de nuestra democracia y de nuestro autogobierno", apunta Feijóo.



Frente a estos episodios convulsos, el presidente gallego ha apostado por la "convivencia", la "armonía" y la "cooperación" y ha asegurado que Galicia es "portadora de un ejemplo de convivencia" del que los gallegos deben sentirse "satisfechos". En el marco de reivindicar "diálogo", el presidente ha mencionado otra de las obras artísticas que han protagonizado el año en la Comunidad, el Pórtico de la Gloria.



Así, Alberto Núñez Feijóo ha señalado en su discurso de Fin de Año que "la falta de entendimiento siempre tuvo consecuencias negativas". "Hay en nuestro entorno suficientes ejemplos de que la ruptura de acuerdos trae consigo efectos lamentables en forma de retroceso económico y social y, sobre todo, de ruptura de la confianza entre los ciudadanos", subraya.





Feijóo acaba o ano como o empezou: manipulando! Fala de Bóveda e non condena aos golpistas que o asasinaron polo seu amor a Galiza. Fala de guerra civil, pero en Galiza só houbo cruel represión. Fala dunha Galiza na que todo vai ben, esquece a pobreza e a precariedade — Ana Pontón (@anaponton) 31 de diciembre de 2018

Defensa de la Constitución

Salarios baixos, precariedade laboral, 200.000 mozos e mozas emigrados, fenda salarial do 29%, pensións baixas... De todo isto falouse na rúa durante todo o 2018, e nin unha palabra do presidente da Xunta para a xente que defendeu uns dereitos que lles nega o PP @VillaresLuis pic.twitter.com/Uks8AqtpN5 — EnMarea (@En_Marea) 31 de diciembre de 2018

Avances sociales y tareas pendientes

Dentro de su apuesta por la cohesión, Núñez Feijóo ha defendido el papel de la Constitución española para seguir "progresando y avanzando" y, tras recordar la figura de Xerardo Fernández Albor, fallecido este 2018 , ha puesto en valor la importancia de esta "obra colectiva" y ha advertido de que "las ideas excluyentes son causa de episodios como los que relata" la pintura 'A derradeira leición do mestre'.Así, Núñez Feijóo ha clamado que. "Galicia no calla, ni va a callar, cuando se pone en peligro una obra de todos", ha destacado.En este punto, el presidente gallego se ha referido directamente al desafío independentista de Cataluña , pidiendo que no se "disfrace como conflicto", lo que es "una evidente vulneración de la legalidad". "Ni fue un conflicto el ataque del terrorismo a la España de las libertades, ni cabe llamarle conflicto al golpe de Estado de 1981, ni tampoco hay conflicto en el reiterado desafío del independentismo catalán".Por ello, ha deseado el "pleno retorno a la normalidad en la Generalitat de Cataluña", al tiempo que ha pedido que "no se descarte ninguna de las herramientas contempladas en el texto constitucional para garantizar" la democracia y el autogobierno.Por otra parte, Alberto Núñez Feijóo, especialmente en el ámbito de "lacras terribles" como la violencia machista, las dificultades económicas o los problemas de inclusión social. "La recuperación, que aún tenemos que consolidar, hizo a muchos olvidarse de la crisis, pero sabemos que aún no a todos, y por eso estamos lejos de conformarnos", ha apuntado Feijóo.En 2018, ha recordado , Galicia "siguió creciendo" y alcanzó "el mayor PIB" de su historia económica , lo que trae consigo una "economía más sólida, con más y mayor empleo y con una exportaciones que no dejan de crecer"."Es cierto que. Pero también es cierto que sigue habiendo gallegos con desvelos para poder resolver problemas, problemas reales", ha añadido.Por ello, ha apostado por centrarse y "preocuparse" por "las cosas cotidianas", como la calidad de los servicios públicos, la defensa de la igualdad, la creación de empleo, el futuro industrial de Galicia, el fortalecimiento del rural y del sector del mar, el apoyo a los jóvenes, el combate contra la crisis demográfica y las oportunidades que brindará el Xacobeo 2021. "la división entre buenos y malos ciudadanos", ha añadido, tras lo que ha expresado los "mejores deseos" para el próximo año.