Luis Villares tiende la mano "sin ningún tipo de duda" a los 'alcaldes del cambio' tras su victoria en las primarias

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha expresado que, tras su victoria en las primarias del partido instrumental, la nueva dirección tiene la mano tendida "sin ningún tipo de duda ni doblez" a los denominados 'alcaldes del cambio', que apoyaron explícitamente la candidatura perdedora, 'Entre Todas'.

"Esta nueva dirección tiene la mano tendida sin ningún tipo de duda ni doblez a las alcaldías y a todos los proyectos municipalistas", ha expresado Luís Villares en declaraciones a la Radio Galega recogidas por Europa Press.

La candidatura 'Coidando a Casa' liderada por Luís Villares ha vencido en las primarias de En Marea al lograr casi el 60% de los votos por el 40% obtenido por la lista del sector crítico, 'Entre Todas', encabezada por David Bruzos.

Así lo reflejan los resultados provisionales que, a la espera de la proclamación definitiva, arrojan una clara victoria de la lista del actual portavoz, que logró 1.596 votos por los 1.098 de la candidatura de los críticos, integrada por Podemos, Anova, EU y las mareas de Santiago, A Coruña y Ferrol.

De este modo, con una participación del 58% de los en torno a 4.400 inscritos de la organización, la lista de Villares copa 21 de los 35 puestos del Consello das Mareas, máximo órgano de dirección entre plenarios del partido instrumental. Asimismo, 'Coidando a Casa' también logra la totalidad de los cinco puestos de la Comisión de Garantías.

Con todo, la candidatura perdedora pone en duda la limpieza del proceso de votación y reclaman "una auditoría independiente" ante "indicios claros de falta de imparcialidad".

Además, los críticos avanzan que abrirán "un período de reflexión sobre el futuro del espacio" y que "no descartan" tomar medidas legales "por la vulneración de los acuerdos del plenario del 27 de octubre", en el que se aprobó el reglamento de las primarias. LUÍS VILLARES

Villares, tras mostrar su satisfacción por la participación del 58 por ciento de la militancia del partido instrumental, ha manifestado que el resultado del proceso interno que lo ratifica como líder de En Marea "avala la existencia de un proyecto" por el que apuesta la mayoría de las bases.

El magistrado lucense ha incidido en que es preciso "detener cuanto antes" el ruido interno para que En Marea se centre "en hablar de los problemas de la gente". Además, sostiene que la nueva dirección apuesta por "un proyecto integrador" en el que "todo el mundo coja".

Respecto a las dudas vertidas por la candidatura perdedora, que denuncia la existencia de un "pucherazo" y reclaman que el resultado sea estudiado por una auditora externa; Luís Villares ha indicado que "cada quien puede pedir lo que quiera", pero sostiene que el nuevo sistema de votación ofrecía "plenas garantías".

"El resultado acabará convenciendo a todo el mundo por sus garantías", ha remarcado, antes de subrayar que la nueva plataforma de voto desarrollada en la última semana ofrecía "muchas más garantías" que la anterior, desechada por decisión del Consello das Mareas en una reunión sin presencia del sector crítico.

Villares pone el foco en el dato de participación (58% del total de inscritos), lo que, a su juicio, evidencia que la implementación de nuevas medidas de seguridad "no disuadió a nadie de participar" a pesar de que el sistema "era un poco más lioso".

Ante el riesgo de ruptura del proyecto de unidad popular y la afirmación por parte del sector crítico de que se disponen a abrir un "período de reflexión" sobre el espacio político, el portavoz orgánico y parlamentario dice que "toda reflexión" debe hacerse "teniendo el cuenta el resultado" de las primarias.

"Habló quien más ordena, que son los inscritos. Toda reflexión debe quedar subordinada a su decisión", ha incidido, antes de invitar al bando perdedor a "trabajar unidos" en el Consello das Mareas. RELACIÓN CON LOS ALCALDES

La derrota de la candidatura del sector crítico, apoyada por los alcaldes de Santiago (Martiño Noriega), A Coruña (Xulio Ferreiro) y Ferrol (Jorge Suárez) abre un panorama de incertidumbre a falta de cinco meses para las elecciones municipales ante las profundas diferencias entre los proyectos municipalistas más representativos y la dirección del espacio político a nivel gallego.

Villares, que ha apuntado que no ha tenido contacto con los llamados 'alcaldes del cambio' desde la publicación de los resultados, ha reconocido que la cita con las urnas del próximo mes de mayo representa el "primer gran desafío" al que se enfrenta la nueva dirección de En Marea, que "se va a volcar con los proyectos municipalistas".