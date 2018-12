Las primarias de En Marea se quedan sin auditora

Las primarias de En Marea no cuentan en estos momentos con una entidad que se encargue de auditar el proceso a falta de menos de 24 horas para el arranque de las votaciones, previsto para las 09,00 horas de este sábado.

Según ha confirmado Europa Press, la asociación Openkratio ha desechado operar como auditora en el proceso luego del cambio de empresa gestora de las votaciones telemáticas, que se desarrollarán a través de una nueva plataforma que despierta recelos en el sector crítico con la dirección.

Hasta esta semana, Openkratio era la entidad encargada de actuar como autoridad independiente de control de las votaciones internas de En Marea cuando éstas eran gestionadas a través de la empresa 'Agora Voting'.

Con la decisión adoptada por la dirección del partido instrumental de sustituir Ágora Voting por la empresa pontevedresa Ledmon Marketin, Openkratio ha decidido no continuar como auditora de las primarias, ya que entienden que no tienen tiempo suficiente para conocer el nuevo sistema de voto implementado y, por lo tanto, ejercer sus funciones de control de manera correcta.

Sin empresa auditora

Así, a menos de 24 horas para el inicio de las votaciones, las elecciones internas de En Marea carecen de entidad externa que vele por la limpieza de las votaciones.

Fuentes de la dirección consultadas por Europa Press han señalado que existe un "acuerdo verbal" con una "entidad de derecho público" para que asuma las funciones de auditora, pero que todavía no existe un acuerdo en firme. Así, las auditorías se realizarían 'ex post', es decir, una vez concluyan las votaciones el próximo lunes, día de Nochebuena.

En la mañana de este viernes, el portavoz de En Marea, Luís Villares, afirmó que el comité electoral "es el responsable de que exista una empresa de que audite el proceso". "Me remito a lo que decida, no me corresponde a mí decidir cuál es la empresa ni hacer valoraciones sobre ella. Si no es una, será otra", ha dicho el magistrado en excedencia.

Retiro candidatura



Al margen de esta cuestión, en caso de que el sector crítico opte por abandonar las primarias y retirar su candidatura --'Entre Todas'-- el proceso seguiría adelante a pesar de solo existir una lista.

Así lo ha confirmado también este viernes Luís Villares quien, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Pazo do Hórreo, ha remarcado que el proceso se desarrollaría "con total normalidad" a pesar de solo existir una candidatura en liza.

"El procedimiento quedaría válidamente constituido, con unas elecciones que se desarrollen con total normalidad, que será lo que se produzca", ha aseverado Villares.