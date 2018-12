Alcaldes y Anova aumentan la presión sobre la coordinadora para reactivar las primarias

El Consello das Mareas, máximo órgano político del partido instrumental controlado por Luís Villares, se reúne hoy para abordar las soluciones técnicas que permitan celebrar las primarias, suspendidas desde hace dos semanas por accesos no autorizados al censo y sin fecha clara para su reanudación. Mientras tanto, aumenta la presión interna para que se celebren cuanto antes por la nefasta imagen que se está dando al exterior, donde al habitual cruce de acusaciones y descalificaciones se ha unido una denuncia ante la Fiscalía por la intromisión censal. Ayer, los alcaldes de Santiago, Martiño Noriega, y de Ferrol, Jorge Suárez, así como el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, -todos ellos críticos con la coordinadora- y la diputada Alexandra Fernández -que participó en la campaña de Luís Villares- reclamaron que se recupere de inmediato la votación.

Sánchez lamentó que la dirección del partido mantenga "bloqueadas" las primarias de manera "misteriosa", ya que entiende que "no está justificado" que las votaciones sigan en el aire porque, a su juicio, "ya" se dan las "condiciones" para reiniciar un proceso que se encuentra suspendido desde el 1 de diciembre.

El portavoz de Anova considera que el conflicto "causó y causa mucho daño" al proyecto del partido instrumental. Para Sánchez, la "única solución" a la crisis que atraviesa En Marea pasa por reanudar unas votaciones. "No se justifica que sigan paradas", zanjó.

El regidor de Santiago afeó la actitud de la dirección de En Marea, encabezada por Luís Villares y lamentó la "poca querencia de los responsables del espacio" en el ámbito autonómico por las mareas locales. En cuanto a la decisión que pueda tomar hoy el Consello das Mareas, comentó que no tiene "ninguna expectativa positiva" en relación a las decisiones que puedan salir del mismo, ya que ve a la dirección instalada en "una dinámica antitética" a la "búsqueda de una solución lógica para retomar la votación".

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, censuró también la situación interna de En Marea sobre todo porque la dirección haya avanzado que denunciará ante Fiscalía los accesos "irregulares" del comité electoral en el censo.

"Nosotros hemos venido aquí para otra cosa, no para llevarnos a la Fiscalía unos a otros y además hacerlo de manera pública", dijo en declaraciones a Europa Press. El alcalde ferrolano instó a las dos facciones enfrentadas a "ejercer la responsabilidad necesaria para garantizar un proceso para que los inscritos en En Marea tengan garantizado su derecho al voto" y sostuvo que, desde su punto de vista, "se están produciendo dilaciones que perjudican gravemente a En Marea".

Por su parte, Manuel Nogueira, miembro de la comisión de garantías de En Marea y alineado con el sector crítico con la dirección, acusó ayer a la coordinadora de "robar" las primaria. Nogueira atendió a los medios de comunicación a las puertas del local de En Marea, ya que la coordinadora no le ha permitido realizar la rueda de prensa en el interior. Fuentes de la dirección del partido consultadas por Europa Press indicaron que no la autorizaron porque no se trataba de un acto de un órgano de la organización.

"Esta es la democracia y la igualdad que viene demostrando la coordinadora. Nos cierra las urnas y hoy el local cerrado, cuando yo lo solicité en tiempo y forma. Parece ser que no gusta que se sepa la verdad", aseguró Nogueira, que compareció ante los medios a título individual.