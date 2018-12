"Pachi" Vázquez se da de baja en el PSOE tras acusar a la dirección de "vetos" y "traición"

Manuel Vázquez Fernández, "Pachi" Vázquez, anunció ayer a través de un mensaje enviado a un grupo de wasap de amigos y militantes que había solicitado la baja en el PSdeG-PSOE, partido del que fue secretario xeral hasta 2013, y unas siglas por las que ostentó desde 1993 distintos cargos, desde parlamentario autonómico, alcalde de O Carballiño y conselleiro de Medio Ambiente, entre otros.

En el texto del mensaje, "Pachi" Vázquez explica a sus "compañeros y amigos" que es "una decisión madurada" y culpa a la actual dirección del PSOE de "vetar y traicionar a los compañeros y compañeras", al tiempo que afirma que deja el PSOE no solo porque ya no se siente representado por las distintas direcciones actuales (incluida la federal), sino para que dejen de "perseguir", afirma, al resto de compañeros de la denominada cuerda "pachista". Deja claro también su distanciamiento con el secretario xeral gallego. "Ni están cómodos conmigo ni yo con ellos", afirma.

Esta noticia, que no pudo ser confirmada ayer por el propio "Pachi" Vázquez, pues su silencio fue tan sepulcral como el que mantenían otros cargos del partido afines a su exmandatario gallego, se produce después de más de 5 años del que fuera considerado representante del llamado sector "pachista" del partido se mantuviese al margen de cargos, tanto orgánicos como políticos, tras dos fracasos previos consecutivos por retomar el liderazgo orgánico del PSdeG.

Dos primarias fallidas

El primero de ellos se producía en 2014, tras concurrir a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Ourense, una opción a la que concurrió cuando tenía aún importantes adhesiones en la ejecutiva provincial, pero que perdió frente al otro candidato, José Ángel Vázquez Barquero.

La otra "sorpresa" con la que "Pachi" Vázquez salía de su silencio, si bien nunca dejó de tener su peso en el PSOE desde la sombra a través de sus fieles "pachistas", fue el pasado año 2017 cuando contra todo pronóstico presentó una de las tres precandidaturas para la secretaría provincial del PSdeG PSOE en Ourense.

Finalmente también quedó fuera de las primarias y solo pelearon en las urnas Noela Blanco y Rafael Rodríguez Villarino, siendo este último el que ostenta en la actualidad el cargo de secretario provincial del PSOE.

Mensaje de wasap íntegro

El escrito enviado ayer por teléfono dice literalmente lo siguiente. "Compañeir@s y amig@s, acabo de tomar unha decisión moi madurada, e quero que sexades os primeiros en coñecela. Despois de moitos anos de militancia, nos que sempre traballei para Galicia e para o Partido, con toda a miña forza e ilusión, vexo que nin o partido, nin as persoas que o representan, están cómodas conmigo nin co que fixemos durante moitos anos".

"Incómodos conmigo"

El mensaje prosigue diciendo que "como tampouco estou cómodo co que están facendo dende a dirección, vetando, traicionando e enganando a compañeiros e compañeiras, que diron literalmente a súa vida, por uns ideais e o mesmo tempo, non comparto casi nada do que está a facer a Dirección Federal e o noso secretario xeral".

Por eso, continúa, "comunicovos que acabo de tramitar a miña baixa como militante socialista. Espero que a partir de ahora vos deixen tranquilos por ser 'pachistas', e que o partido teña moitos éxitos. Gracias todos por a vosa confianza e sinto non poder axudarvos máis. Un abrazo grande e sabede que estou sempre a vosa disposición".

Finaliza pidiendo que se anule el grupo de wasap "Espacio Común".