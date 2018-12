Se buscan abuelos: razón, internet

Ni un abuelo sin nieto ni un nieto sin abuelo. Podría ser el eslogan de la plataforma digital "Quiero un abuelo" con la que la granadina Leticia Jiménez une desde Galicia (Narón) el destino de mayores de todo el país dispuestos a asumir el reto y de familias deseosas de que sus vástagos cuenten con esa figura de referencia, pero o carecen de ella o no la tienen cerca. Por ahora, se han animado a dar el paso y a anotarse como potenciales aspirantes a ejercer de abuelos alrededor de 450 personas de toda España, aunque la demanda supera a la oferta: 700 familias esperan por uno.

Los requisitos de los aspirantes a abuelos son simples: tener 50 o más años, que les gusten los niños y tiempo disponible, como explica Jiménez en su web, donde aclara que la filosofía de "Quiero un abuelo" no tiene nada que ver con un canguro, sino con "fomentar" una "relación sentimental a largo plazo de respeto y cariño". Sin embargo, en Galicia su plataforma todavía no ha logrado demasiados candidatos, no llegan a 20, cuando las familias rondan el centenar. Lo atribuye a una brecha digital entre los mayores, pero también a algo cultural.

La promotora de estos encuentros aún no ha encontrado a su candidato ideal, eso que la idea surgió al detectar en su vida la necesidad. "Soy de Granada y vivo en Narón. Aquí tuve a mi hija y por propia experiencia empecé a echar mucho de menos y a valorar lo que significa un abuelo en la vida de un niño", explica.

Su proyecto es uno de los cinco seleccionados en la tercera edición de "Vodafone Connecting for Good Galicia", una iniciativa en la que la Xunta, a través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y GAIN, y la Fundación Vodafone van de la mano para apoyar proyectos emprendedores que contribuyan a la innovación social con uso de la tecnología.

La selección del proyecto implica beneficiarse de un plan de formación de medio año, en el que Leticia espera que la ayuden a buscar "rentabilidad" a su iniciativa para poder matenerla, y dos mil euros de apoyo para su puesta en marcha, que pueden ser 25.000 más, si consigue alzarse como el "mejor".

Los otro cuatro proyectos elegidos, según la Amtega, se reparten de forma proporcional el campo de acción del rural y de la sanidad. En el primer caso estarían CropDeal y feedcoo. CropDeal es una plataforma de oferta y demanda por volumen que garantiza la calidad y optimiza la venta de las materias primas agrarias sin intermediarios. También sería una plataforma digital feedcoo pero buscaría favorecer el asociacionismo de los pequeños productores rurales para crear un colectivo digitalizado que les permita acceder a los servicios necesarios para producir "a una escala global y con un coste mínimo". Incluye micromecenazgo para productos nuevos.

En el ámbito de la sanidad, estarían Atlante Medical, que sería una plataforma online de gestión de medicina digital y funcionaría como fuente de comunicación entre hospitales, laboratorios y otros agentes del sistema, y FisioAdvisor, que plante una plataforma online de búsqueda de fisioterapeutas colegiados en la que el usuario puede consultar la reputación derivada de sus tratamientos con otros pacientes.