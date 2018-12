"Tuvimos que gestionar reservas hoteleras y atender a clientes en castellano y en inglés"

Ainara Navarro cursa 2º del Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en el CIFP Manuel Antonio, de Vigo. Es de Ponteareas y tras terminar Bachillerato y Selectividad optó por esta especialidad. "Hice el Bachillerato artístico y después pensé en lo que realmente me gusta, que es el trato con la gente", expresa esta joven, que quedó de primera en las pruebas de Silleda. "Tuvimos que resolver pruebas de back-office y front-office. Detrás, consistía en respuestas a comentarios en las redes sociales, gestión de reservas y respuestas en inglés a la petición de reservas. En recepción tuvimos que resolver por teléfono un problema con un cliente de una habitación, gestionar reservas telefónicas en inglés y también tratar con un cliente en el mostrador; todas ellas en castellano y en inglés", cuenta Navarro. "Durante las pruebas me puse un poco nerviosa pero conseguí desenvolverme bastante bien, creo", añade. Cuando termine, realizará las prácticas en un hotel. "De cara al futuro me gusta mucho la recepción de hotel pero también la gestión de eventos", concluye.