Tres oros y dos platas en FP para Vigo

Tras dos jornadas de competición, con varias pruebas para ver las habilidades de 137 estudiantes de FP por especialidades, el jurado, formado por profesores de las distintas áreas y especialistas, se quedó con los dos mejores de cada área.

Los centros integrados de Formación Profesional de Vigo se llevaron, en esta edición de los Galicia Skills (la quinta), tres oros y dos platas. Destacaron los estudiantes del sur en la competición realizada en Silleda en Mecanizado, Restaurante y Bar y Recepción Hotelera. David Ucha, del IES Politécnico de Vigo, es el primero de Galicia en Mecanizado, que consiste en el diseño y elaboración de piezas. Del CIFP Manuel Antonio quedaron de primeros en la comunidad, enfrentándose a los mejores alumnos y alumnas de otros centros formativos en su misma especialidad, Andrés Salgueiro, en Restaurante y Bar, y Ainara Navarro, en Recepción Hotelera. Junto a los demás compañeros que se llevaron el oro en las 22 especialidades restantes acudirán a la competición nacional a principios del próximo año, al Spain Skills. Allí representarán a Galicia y competirán con los mejores estudiantes de cada comunidad.

25 especialidades

También del CIFP Manuel Antonio, en el campo de Tecnología de la moda, la alumna Alba Otero quedó de segunda en este campeonato gallego, con medalla de plata. En el mismo puesto, de segunda, en el área de Instalaciones eléctricas, destacó María Jesús Baña Castiñeira, del IES Politécnico de Vigo.

La conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, presidió ayer la entrega de las medallas, y destacó que la FP gallega "es un referente en todo el Estado y sigue la línea de los principales países europeos en este ámbito, como Alemania, Suiza o Austria". En Tecnoloxía del automóvil ganó Brais Fernández, del IES As Mariñas (Betanzos), en Pintura del automóvil Hugo Rigueiro, del CIFP As Mercedes (Lugo); En Fontanería y Calefacción Miguel Carballal, también de As Mercedes y en Instalaciones eléctricas Esteban Romero, del CIFP Politécnico de Santiago. Francisco Lombán, del CIFP Porta da Auga (Ribadeo) destacó en Pintura y Decoración, Brais Mosquera (CIFP Someso A Coruña) en Ebanistería y Alberto Martínez, del IES Montecelo (Pontevedra), en Jardinería Paisajística. Carpintería, Soluciones de software para empresas, Administración de sistemas en red, Peluquería, Panadería, Cocina, Floristería y Cuidados Auxiliares de Enfermería son las otras modalidades.