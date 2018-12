"Fue difícil prepararse para la competición durante muchas tardes. Ahora, para el nacional"

"Había una cata de doce tipos de aguardiente, de varios vinos, tanto blancos como tintos, teníamos que servir una mesa para cuatro personas, pelado de frutas, tiraje de cerveza, prueba de coctelería o distintos tipos de doblado de servilletas", cuenta Andrés Salgueiro, el ganador en la especialidad de Servicio de Restaurante y Bar. "Es muy importante el orden y medir bien los tiempos, porque está todo cronometrado. Pero si te acostumbras a trabajar ordenado, ya durante la preparación de las pruebas, después es mejor porque no tienes que pensar. Y si estás nervioso, como en este tipo de pruebas, cuesta más pensar", expresa este joven, de 20 años, natural de Ponte (Silleda). Tras terminar primero de Bachillerato sabía que no quería continuar porque lo que más le apetecía era el Ciclo Medio de Servicios de Restaurante y Bar. "Me vine a Vigo para cursar este ciclo, precisamente. Me gusta mucho. Fue difícil prepararme para esta competición, durante muchas tardes desde el curso pasado. Y ahora más, para el nacional", apunta Salgueiro. Lo que más le atrae: las bodegas y la enología.