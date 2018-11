La inversión en I+D crece un 13% y se sitúa en niveles precrisis

En 2017 Galicia fue la segunda comunidad en la que más aumentó la inversión en I+D. El dinero destinado a innovación se acercó a los 571 millones de euros; solo Baleares experimentó un crecimiento superior, de un 19,6%, y con respecto a la media de todas las comunidades, situada en un 6%, la comunidad gallega duplicó dicho incremento. Con estos resultados en un área que, como tantas otras, sufrió recortes en los años de recesión económica, Galicia se sitúa en niveles precrisis, teniendo en cuenta que en el año 2007 se destinaron a I+D 555,6 millones de euros.

En el último año analizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las cifras en Galicia experimentan una subida notable, tanto en fondos como en personal. La inversión aumentó prácticamente en 70 millones, pasando de 503,8 en 2016 a 570,9 en 2017. En cuanto al personal, se pasó de 9.367 trabajadores en este campo en 2016 a 10.266 en 2017. Superar la barrera de los 10.000 trabajadores en I+D también sitúa a Galicia en una buena posición con respecto a la plantilla reflejada por el INE en 2009, por ejemplo, con 9.972 profesionales.

En el amplio campo de I+D, las estadísticas centran la atención en distintos focos: las empresas, la administración y la educación superior. El ámbito empresarial es el que mejor se ha comportado en cuestión de números y de personal. Con respecto a 2009, la inversión en I+D de las empresas en Galicia aumentó en 50 millones, pasando de 232,8 a 287,2 millones, según los datos del INE. En cuanto al número de trabajadores en el campo empresarial, la plantilla actual supera a la registrada en 2009: 4.619 a cierre de 2017 frente a 3.397 antes de que se notara la recesión en España.

En cuanto a los fondos para I+D en la Administración pública, según el INE, crecen pero tímidamente: de 84,9 a 85,4 millones de euros. No obstante, en este apartado no se recupera la plantilla que había: son 1.483 frente a 1.694 de antes. En enseñanza superior, con las universidades como principales protagonistas en I+D, las cifras del INE indican que no se ha mejorado ni en fondos ni en personal. Tomando como referencia 2009, se destinaban 206,4 millones y en 2017 se contabilizaron 196,1 millones. En cuanto a la plantilla, en 2009 el INE registraba 4.880 trabajadores (incluyendo al colectivo de investigadores) y en 2017, 4.132.

Investigación y digitalización

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, subrayó ayer el crecimiento en Galicia, "más del doble que en España", aseguró. Además de ser la segunda autonomía donde más creció el gasto en este ámbito, el número de trabajadores aumentó un 9,6%. Durante el acto de presentación de proyectos de Coren 2019, Feijóo expresó que los datos avalan el "aumento progresivo" que registra el presupuesto de la Axencia Galega de Innovación, que suma seis años de ascensos "y hoy es un 87,4%" superior al de 2013.

"Innovar para ser más competitivos. Eso significa apostar por la digitalización, la investigación y la innovación abierta con centros tecnológicos y universidades o incluso por la eficiencia energética", aseveró Feijóo. Recordó que en los presupuestos de la Xunta para este año la innovación acaparaba una partida de casi 80 millones y en las cuentas para 2019 los recursos para la Axencia Galega de Innovación "crecen un 21%, hasta situarse en 97 millones".