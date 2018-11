Bruzos afea a la dirección de En Marea ocultar los datos de donaciones económicas al partido

La punta de lanza de la candidatura alternativa a la actual dirección de En Marea, David Bruzos, evitó hoy posicionarse sobre el incumplimiento de siete diputados autonómicos, afines a su proyecto, de donar parte de su salario al partido instrumental. Pero sí criticó a la cúpula de Luís Villares por no aportar información económica no solo sobre estas aportaciones, sino sobre las cuentas de la formación. De hecho, anunció que si gana, impulsará una "auditoría" sobre las finanzas de la organización.



El lunes pasado, FARO publicó que En Marea ocultaba qué diputados cumplían la carta financiera que obliga ceder al menos la mitad de la parte del salario que supere los 3.000 euros mensuales netos al partido instrumental, dejando la otra mitad para ONG's o los partidos de origen de los parlamentarios, como Podemos, Esquerda Unida o Anova. Tampoco publica en la web estos datos.



Ayer, en la recta final de la campaña interna en la que los críticos tratan de arrebatar a Villares y los suyos el timón de En Marea, la coordinadora reveló que solo cumplían este requisito Luís Villares (independiente), Pancho Casal (se dio de baja en Podemos en julio), Davide Rodríguez (Anova), Antón Sánchez (Anova), Paula Vázquez Verao (Cerna), Flora Miranda (Compostela Aberta) y José Manuel Lago (Esquerda Unida).



Por tanto, son siete los parlamentarios que no ceden parte de sus remuneraciones al partido instrumental. Son los cinco de Podemos, Carmen Santos, Paula Quinteiro, Marcos Cal, Lucha Chao y Julia Torregrosa, más la independiente Ángeles Cuña y la coordinadora nacional del Esquerda Unida, Eva Solla.



Cal, por ejemplo, forma parte de la candidatura Entre todas de Bruzos, que ayer consideró este asunto ajeno a la campaña. "Se excede de ella", declaró a la prensa durante un desayuno informativo en el que aseguró que todos los parlamentarios "cumplen el código ético", en alusión a que respetan el tope salarial autoimpuesto y ceden dinero a sus respectivas organizaciones, a pesar de que la carta financiera obliga a destinar una parte del excedente a En Marea.



Bruzos presentó en compañía de varios de sus compañeros de lista el documento político de su proyecto, que aboga por "reinventar y refundar En Marea", que vive un "momento de agotamiento" del que culpa a la dirección de Villares.



"[El espacio de En Marea] cada vez es más estrecho y entra menos gente. Parece que la puerta solo se abre para que la gente se marche", resumió Bruzos, que además aseguró que, en caso de lograr mayoría en el Consello das Mareas en las primarias de este fin de semana, apostará por una portavocía "coral" y no única.