De la Torre admite que "defraudó" a sus clientes pero niega el delito de falsificación

El juicio contra la alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, por la supuesta falsificación de un documento en el ejercicio de su trabajo como abogada, quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de la Penal número 1 de Pontevedra. La regidora, tensa y "muy estresada", negó ante el juez haber falsificado nunca un documento judicial. Eso sí, admitió que había "defraudado" la confianza de sus clientes, al mentirles y decirles que ya había iniciado unos trámites, con los que todavía no se había puesto. La alcaldesa, que se dio de baja del PSOE tras la apertura de juicio oral, lloró al término de la vista. Su defensa pidió que tanto el documento en cuestión, un correo electrónico conteniendo un archivo adjunto, como una serie de supuestos mensajes de whatsapp que la regidora habría intercambiado con sus clientes, fueran retirados del proceso. ¿Por qué? Por no haberse tomado las garantías que se toman para este tipo de pruebas, el volcado en sede judicial y su cotejo, pues nunca se requirió ni los teléfonos ni ordenadores de la alcaldesa o de los clientes.

Al término de la vista, la fiscal solicitó para la regidora dos años y medio de cárcel y su inhabilitación para desempeñar cargo público, por falsificación de documento público, y añadió el delito de deslealtad profesional, teniendo en cuenta que los hechos se remontan al trabajo de De La Torre como abogada. Pide, por esta nueva calificación, una multa de seis euros al día durante seis meses y su inhabilitación para ejercer como abogada durante dos años, y pérdida del derecho de sufragio.

La defensa pidió la libre absolución de la regidora, puesto que "no hay pruebas que acrediten su culpabilidad" ya que "pedimos que no se admita como prueba tanto el supuesto correo electrónico como los whassaps aportados".

La vista se celebró para determinar si de la Torre había cometido un delito al enviar a unos vecinos a los que defendía contra una empresa constructora, a través de su cuenta de correo electrónico, un documento falso sobre la ejecución de una sentencia.

La denuncia partió de uno de esos clientes que habían ganado la causa contra una constructora porque el Ayuntamiento de Tui les denegaba la licencia de primera ocupación de una promoción porque no se ajustaba al proyecto presentado.

Los afectados solicitaron a su letrada que pidiera la ejecución de la sentencia para que la constructora no pudiera vender esta promoción inmobiliaria y denuncian que ese trámite no se solicitó formalmente y que, según aseguran, Eva García de la Torre les envió un documento que acreditaba esa petición. De la Torre aseguró que no recuerda haber mandado el correo electrónico con ese documento y que no se le ocurre que nadie en el despacho en el que trabajaba pudiera haberlo hecho por ella.

Si reconoció en el juicio haber "defraudado la confianza" de sus clientes al no haber solicitado la ejecución de la sentencia y haberles mentido, asegurándoles que había tramitado dicha petición. A este respecto, ha añadido que eso se produjo en un momento de gran volumen de trabajo para ello y que, posteriormente, devolvió todo el dinero cobrado a los afectados, unos 13.400 euros, "porque les falté a la verdad", señaló.

El cliente que la acabó denunciando por falsedad documental explicó ante el juez que no puede asegurar que el correo que contenía el documento falsificado "lo haya enviado ella", en alusión a la alcaldesa, pero añadió: "entiendo que sí".