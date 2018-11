Aperos digitales para el campo del futuro

Los datos digitales también sirven para mejorar las cosechas o, al menos, la Xunta pretende que puedan facilitar la "gestión y el seguimiento" de las explotaciones agroganaderas. Aunque el dueño de una parcela pueda supervisar en persona sus tierras y cultivos, en el futuro, si los planes del Ejecutivo gallego salen bien, podrá apoyar su toma de decisiones, incluso relativas a estimar la fecha idónea para cosechar, en los bytes que recopilará una plataforma tecnológica que prepara la Administración gallega y que se probará a finales de 2019.

Así lo indican desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), desde donde explican que el proyecto "Primare", en el que trabaja junto a la Consellería do Medio Rural, busca, entre otros objetivos, dotar al sector agroganadero de aplicaciones web para que un propietario pueda acceder a datos sobre su explotación que "favorezcan" su "toma de decisiones" sobre cuándo es conveniente abonar una finca, regarla o incluso determinar cuál es la fecha óptima para recolectar.

"Primare" tiene otras metas, empezando por una que interesa a la propia Administración: realizar de forma automática los controles de campo asociados a las ayudas de la PAC y convertirse en una región pionera en la adecuación a la nueva normativa europea para el seguimiento de sus ayudas. Como explica el director del área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Carlos Vázquez Mariño, hay parámetros, como medir la finca o comprobar el cultivo, que podrían realizarse desde la oficina mediante teledetección y eso permitiría agilizar el cobro de las ayudas.

Para alcanzar esos objetivos, lo primero es recopilar una cantidad ingente de datos (sobre todo imágenes, en este caso), que, tras un proceso de elaboración, aportarán un "valor añadido" que puede resultar de interés para el ciudadano o la Administración, indica Vázquez Mariño. Entonces se trasladarán a aplicaciones que proporcionarán esa información final al agricultor.

Pone de ejemplo a alguna bodega que trabaja ya con imágenes de cómo evolucionan sus vides y uvas para extraer información y adoptar la decisión del día en que deben vendimiar porque la uva está madura o el vino será mejor. En el caso de "Primare", lo que busca la Xunta, dice, es ofrecer en una app o aplicación web información para que los gestores de una parcela puedan ir viendo la evolución de su cultivo, cómo está de humedad el terreno, si hay o no plagas... Incluso está la posibilidad, con el tiempo, de acceder a un histórico que permita a su dueño decidir si un nuevo cultivo se adapta a los recursos hídricos de años previos. Tal vez en su momento no analizó ese parámetro, pero está ahí por si lo necesita.

¿Y cómo se obtienen los datos? Puede ubicarse un sensor en el terreno, o tomar imágenes de la parcela por satélite, vuelos de helicópteros o aviones o drones. "En nuestro caso el proyecto está muy apoyado en el polo de drones de Rozas", apunta Vázquez. El caso es lograr una imagen de "suficiente calidad" para que su análisis permita saber cómo evolucionan las plantas y, por tanto, se puedan orientar las decisiones. No se trata de reemplazar al agricultor ni "dudar de su capacidad", recalca Vázquez, sino de que "simplifique su trabajo diario o disponga de más información de la que ahora maneja". "Si la tecnología no permite hacer algo más fácil o mejor, no tiene sentido", dice, y en este caso el fin es que "los agricultores obtengan a través de la tecnología información útil para su día a día".

Otra de las aplicaciones de la plataforma es una aplicación web para el ámbito forestal para identificar y supervisar aspectos relacionados con la sanidad o la evolución de replantaciones en zonas incendiadas.