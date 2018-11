Los Parlamentos español y luso reclaman a sus gobiernos un AVE entre Vigo y Oporto

Los diputados españoles y lusos, reunidos en Madrid en el VII Foro parlamentario hispano portugués, han puesto deberes a la cumbre que el próximo día 21 mantendrán en Valladolid los gobiernos de España y de Portugal. Le piden, en lo que atañe a Galicia, que se promocionen las diferentes vías del Camino de Santiago que discurren por ambos países con vistas a la celebración del Xacobeo 2021 y que conviertan la línea ferroviaria entre Vigo y Oporto en un corredor de alta velocidad para así dar continuidad al servicio que presta el Eje Atlántico.

"Los parlamentarios consideran necesario seguir avanzando en la prolongación de la actual línea de alta velocidad A Coruña-Vigo con dirección a Portugal", se recoge en el documento con las conclusiones del foro -celebrado el miércoles y ayer- que se trasladarán a la cumbre bilateral hispano portuguesa para que sean tenidas en cuenta.

Pero antes de llegar al AVE, lo primero es concluir las obras de modernización del corredor Vigo-Oporto, para lo que los diputados reclaman a ambos gobiernos que "cumplan con sus compromisos en conexiones ferroviarias", entre las que incluyen también los tramos Salamanca-Aveiro y Madrid-Lisboa.

Ya en 2005, los ejecutivos de España y Portugal se comprometieron a unir por AVE Vigo y Oporto, objetivo se iba a cumplir en 2009. No solamente no fue posible sino que no se hizo nada, por lo que en 2008 se renovaron los votos para hacer la obra y poder operar en alta velocidad en 2013. Esta nueva planificación no fue a ningún sitio tampoco porque la crisis frenó el proyecto y en 2010 se canceló.

Lo que se hizo posteriormente fue acordar la modernización de la línea, pero solo para electrificarla, renovar el balasto y reforzar túneles y taludes, pero sin tocar el trazado. Aún así, reduciría el viaje entre Vigo y Oporto de las más de dos horas actuales a 90 minutos.

Se puso 2019 como fecha para esta actualización, como así se pactó en la anterior cumbre hispano portuguesa -celebrada en mayo de 2017 en Vila Real-, pero la electrificación no se concluirá hasta 2020 porque el Ejecutivo portugués aún ha contratado en julio la modernización de los 48 kilómetros que separan Viana do Castelo y Valença, el último tramo pendiente en terreno luso. Por parte española, lo que queda por electrificar son los 8 kilómetros entre la frontera portuguesa y Guillarei (Tui), que está programado para ejecutar el próximo año.

La demanda del AVE Vigo-Oporto también es una demanda de los empresarios de la provincia de Pontevedra, de la Xunta y de la Región Norte de Portugal, pero de momento no figura formalmente en la agenda de ninguno de los dos gobiernos.

Las conclusiones, firmadas por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el titular de la Asamblea de la República, Eduardo Ferro, también lamentan la salida del Reino Unido de la UE y apuestan por intensificar la atención sanitaria transfronteriza y la colaboración lingüística y cultural.