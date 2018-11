¿Cómo resolver las carreras repetidas?

La Xunta ha pedido deberes a los decanos de siete titulaciones que se imparten con éxito en varios campus gallegos y a seis ingenierías de distintas universidades que se parecen mucho entre ellas, por parejas, y que la mayoría no alcanza el mínimo de 50 alumnos. Son titulaciones repetidas, duplicadas o multiplicadas, como es el caso de Enfermería, que se imparte en todos los campus gallegos, con elevada demanda y de las primeras en cerrar matrícula cada año en las tres instituciones académicas gallegas. Tanto para las de elevada demanda como para las que no cubren el mínimo de plazas, la Administración gallega sugiere un esquema con el que se incrementaría eficiencia o racionalización de titulaciones: establecer dos años comunes y dos de especialización.

Es la idea que trascendió del encuentro de esta semana de la conselleira de Educación, Carmen Pomar, y el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, con representantes de las titulaciones repetidas. Forma parte del proceso de reforma de titulaciones que ha de estar lista para 2020-2021. Tras el encuentro del martes, los responsables de las carreras que se repiten (por ejemplo, Comunicación Audiovisual se imparte en Pontevedra, Santiago y A Coruña; o Derecho en Vigo, Ourense, Santiago y A Coruña) se comprometieron a trabajar juntos para analizar cada caso y proponer sus ideas para la racionalización de los títulos. A final de año han de entregar su particular análisis para establecer vínculos entre distintos campus y para mayo se espera tener una solución más clara. El esquema de los dos años comunes y dos distintos por campus buscaría la movilidad de alumnado en función de la orientación que se fije en cada universidad, en línea también con la especialización de los campus iniciada hace un tiempo. Administración y Dirección de Empresas, Biología, Comunicación Audiovisual, Derecho, Enfermería, Ingeniería Informática y Química son los grados repetidos con mucha demanda de alumnado que tendrán que buscar la racionalidad, según Educación. La directora de la Escuela de Enfermería del Meixoeiro, María Victoria Lojo, expresó que todavía es pronto para ver las salidas, si bien considera "positivo" el esquema de los dos años comunes y dos distintos. "Podría ser viable. Creo que es coherente y sería bien visto por los alumnos y la ciudadanía", expresó tras ser consultada. Las ingenierías parecidas con aforo reducido son Ingeniería Agraria (UVigo) e Ingeniería Agrícola (USC); Ingeniería Forestal (UVigo) e Ingeniería Forestal y Gestión del Medio Natural (USC) y también Ingeniería Civil (USC) e Ingeniería de Obras Públicas (UDC).

Es otro paso de una reforma que este curso retiró Ingeniería en Geomática y Topografía de la USC y estrenó cinco grados: Ingeniería Biomédica (UVigo), Biotecnología y Criminología (USC), Gestión Industrial de la Moda (UDC) y Paisaje (UDC-USC). Hasta 2020-2021 está prevista la inauguración de nueve grados más y la retirada de siete.

En cuanto a la posible unión de ingenierías, Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la UVigo, apunta que es "una cuestión de rentabilidad de las titulaciones; ya se había pensado con la reconversión de los títulos a las directrices de Bolonia". En cuanto a la especialización de los títulos "hasta ahora se había planteado en investigación y transferencia pero parece que ha llegado el turno a las titulaciones que se imparten en más de un campus". "No hay que perjudicar al 'status quo' de cada centro y hay que pensar que para especializarse hay que tener PDI (personal docente e investigador) especializado", explica. "Es necesaria una política de consenso", añade.



Juan Picos, de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra: "Si no nos unimos puede beneficiar a un tercero, a un título de fuera"

Picos es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra (UVigo). Unos cuarenta estudiantes entraron nuevos este curso. Algo menos en Ingeniería Forestal y Gestión del Medio Natural en Lugo (USC). Son dos titulaciones con muchas similitudes que la Xunta incluye en los pares de ingenierías que han de unir esfuerzos. "En principio nos parece bien, es abierto. Lo que nos pide el secretario xeral de Universidades, a Lugo y a nosotros, es más diálogo y que intentemos coordinarnos y cooperar", expresa Picos tras el encuentro de esta semana. "Los primeros cursos conjuntos no los veo, tampoco nos están obligando. Es ver qué camino creemos que es el mejor para ser más eficientes", añade.

"Se nos pide que seamos capaces de transferir resultados de investigación al sector y en eso hemos estado trabajando", expresa el director de la escuela. ¿Y la opción de un grado interuniversitario? "Tampoco lo veo. Se nos pide que lo valoremos. No hay mucha experiencia todavía en grados interuniversitarios, supondría entrar en un ámbito desconocido. Nos acaban de aprobar la reforma de la memoria de verificación del título, no es cuestión de cambiarlo todos los años", describe Picos. Comenta que se revisarán las optativas "adaptándonos a las necesidades formativas y mejorando los planes de estudios". "No descarto establecer trabajos y docencias conjuntas", apunta el director.

Considera, no obstante, que hablar de grado interuniversitario supondría "cambiar los cimientos y quizás problemas de gestión". "Hemos estado trabajando con el sector de manera conjunta y amigable", añade.

Según sus palabras, "es cuestión de entender que la amenaza no viene de un centro de aquí, sino de otro de España o de Europa; es decir, que si no colaboramos y nos hacemos más fuertes puede ser ganancia de un tercero, de fuera". Por ello apunta Picos que trabajarán "de manera conjunta y constructiva para ser capaces de demostrar a la sociedad lo que hacemos".



Jesús Míguez, decano de la Facutad de Biología de Vigo: "La especialidad se logra con el máster, no con dos cursos de grado"

"¿Factible? Hombre, todo se puede hacer pero no tengo claro que dé lugar a algo positivo". Jesús Míguez, decano de la Facultad de Biología de Vigo, se muestra reticente, en principio, a establecer dos cursos comunes entre las titulaciones de Biología de Vigo, Santiago y A Coruña, y los dos finales de especialización o a pensar en un grado interuniversitario.

La propuesta de la Xunta para que grados que funcionan bien, con gran demanda de alumnado, sean "más eficientes", le pilló por sorpresa. "Nunca habíamos visto un problema en esto", expresa Míguez, que no pensaba en que fuese necesario unir dos cursos y pensar en menciones para los dos siguientes. La titulación completa cada año las 75 plazas que ofrece. "Nos han incluido en este grupo de titulaciones de elevada demanda, como Química o Enfermería. No lo veíamos necesario porque funcionan bien. En el encuentro se habló de racionalizar", comenta el decano de Biología de UVigo. "En nuestras titulaciones las materias básicas obligatorias son prácticamente las mismas. Al alumnado que llega de otras universidades se les reconocen los créditos. Si hablamos de racionalizar gasto, cada universidad tiene su profesorado, sus recursos, laboratorio...", cuenta Míguez. En cuanto a la especialización, apunta que son títulos generalistas y que la especialización se consigue con los másteres. "Si se establecen menciones puede llevar a confusión, si se interpretan como una especialización, creo", expresa el decano. "Ofertamos ocho másteres, al menos seis interuniversitarios", puntualiza.

"Vamos a hacer un análisis pero no vamos a revolver los títulos de arriba a abajo. Y haremos el análisis como facultad no como título: nuestra oferta es de grado y másteres", describe Míguez. "Cuando se crearon los grados, con el Libro Blanco de Biología, no estaban permitidas las menciones", recuerda. En cuanto a los títulos interuniversitarios considera que pueden darse problemas de coordinación: "cada universidad tiene su calendario, sus recursos...".