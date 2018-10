Amparo Rodríguez: "Los pediatras tenemos que reagruparnos para conseguir atender a todos los niños"

Los pediatras rechazaron la nueva figura de área propuesta por la Consellería de Sanidade para solucionar la falta de profesionales. Consideran que ni paliaría el déficit ni mejoraría la calidad asistencial. "Sería como un pediatra para todo", apunta la presidenta de la Asociación de Pediatras de Primaria. Insta a reorganizarse hasta que puedan contar con nuevos MIR.

-¿La figura del pediatra de área se implantaría con los nuevos profesionales o afectaría también a los actuales?

-Afectaría a los nuevos. Nosotros no llegamos a ver si los de Primaria tendrían que ir al hospital y los de hospital a Primaria; la figura no llegó a desarrollarse porque ya no quisimos. Sería como un pediatra para todo. Con el nombre y lo que podía suponer ya no se quiso desarrollar.

-¿Sería para los nuevos?

-Para la gente que vaya entrando en el sistema sanitario y los antiguos podrían adherirse a ella voluntariamente. Afectaría a los nuevos contratos, a los temporales que cuando se extinguiera el contrato deberían adherirse a la nueva figura y los antiguos podrían hacerlo de forma voluntaria.

-Mantienen que ni paliaría el déficit de pediatras ni mejoraría la calidad asistencial...

-Los pediatras que estamos somos los mismos, seamos de área, de hospital o de Atención Primaria. No va a crecer el número de pediatras ya, entonces seguiremos con una situación precaria y complicada en determinadas zonas. No veíamos ninguna solución con esta figura, al revés, creemos que podría generar un problema mayor todavía, al generar un rechazo frontal de todas las sociedades, de los jefes de servicio de hospitales y de todos los pediatras gallegos. El rechazo ha sido unánime.

-¿Esta figura ya había sido rechazada previamente?

-Sí. Por las sociedades científicas, jefes de servicio.. Ahora nos movilizamos todos y la Consellería de Sanidade aceptó nuestros argumentos. En ese sentido ha atendido nuestras reivindicaciones: estamos orgullosos.

-¿Cuál cree que es la solución para paliar el déficit de pediatras?

-Con la situación actual no se puede esperar a una medida a medio-largo plazo como es aumentar el número de plazas MIR, que además depende del Gobierno, no de la comunidad. La Xunta solicitó ampliar plazas de formación pero parece que de momento el Ministerio de Sanidad no lo ha aceptado. El pediatra de área no era o es una solución a corto plazo.

-¿Qué medidas pueden tomarse a corto plazo?

-Llevamos un tiempo trabajando en ellas pero hay que profundizar. Pensamos que a corto plazo pasa por una reagrupación-reorganización de los profesionales actuales hasta que se pueda conseguir ese aumento de plazas MIR y aparezcan esos nuevos profesionales. Creemos además que la reagrupación de profesionales va a generar que los nuevos médicos residentes que salen (MIR) puedan ver más atractivas estas plazas de Primaria. Al trabajar en equipo va a ser más sencillo la intersustitución, que se pueda hacer investigación, docencia... Yo creo que eso va a provocar que profesionales que se van a otras autonomías o a la medicina privada se queden con nosotros. Con dos, tres, cuatro, cinco profesionales que se queden en el sistema es una gran ayuda, con la situación que tenemos ahora.

-¿Se cubrirían así las necesidades?

-Necesitamos medidas a corto plazo ya porque hay gente que está en una situación complicada de trabajo y hay niños que no pueden ser atendidos por pediatras. Con esta reorganización y captando algún pediatra que se iba a ir del sistema podemos conseguir atender a toda esa población. Y en las plazas de especial penosidad (con desplazamientos, lejos de un hospital...) tiene que haber alguna compensación, retribución económica, al menos momentáneamente. Defendemos la figura del pediatra de Atención Primaria como la mejor atención para los niños gallegos y es lo que buscamos, que todos puedan tenerlo, a lo mejor no tan cerca, ni en un horario tan amplio pero sí todos los niños con pediatra y eso es fundamental y todos tenemos que ceder.

-¿Cómo se llevaría a cabo la reagrupación del cuadro actual?

-Está por ver. Tenemos que hacer una propuesta seria. Ver las cabeceras en las que se podría centralizar, el espacio físico... Hacer un estudio serio y ver el cupo de los pediatras: reorganizar cupos con muy pocos niños, que en la ciudad es relativamente sencillo y puede ayudar.