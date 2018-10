Sanidade rectifica y retira su propuesta de crear la figura del pediatra de área

La figura del pediatra de área ha muerto sin llegar a nacer. La Consellería de Sanidade decidió ayer dar marcha atrás y retirar la propuesta tras el rotundo rechazo que había encontrado en la profesión médica, que entendía que esta modalidad no iba a mejorar la calidad asistencial ni a resolver el déficit de pediatras. Lo que planteaba Sanidade era poder mover a estos facultativos entre Atención Primaria y hospitales en función de las necesidades de cada momento.

Esta nueva figura se recoge en la ley de acompañamiento de los presupuestos que se remitieron el pasado viernes al Parlamento para su debate y aprobación. Nada más conocerse, las asociaciones de pediatría y sindicatos se manifestaron en contra, tanto por el propio funcionamiento en sí de esta modalidad profesional como por no haber sido consultados previamente.

El lunes. representantes del Sergas se reunieron con responsables de la Sociedad Galega de Pediatría (Sopega) y de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria (Agapap) y a pesar de la oposición mostrada por ambas organizaciones, la Xunta mantuvo sus planes iniciales, la de crear la figura del pediatra de área, si bien estaba a dispuesta a abrir un diálogo para buscar el máximo acuerdo y reunir al grupo de trabajo con tal efecto.

Pero ayer se produjo un cambio de rumbo total. La propuesta se ha caído definitivamente. "Sanidade adoptó esta decisión tras la reunión que mantuvieron los representantes del Sergas con los profesionales que participan en el grupo de trabajo de pediatría que se constituyó en 2017 para evaluar la atención pediátrica en Galicia", informó el departamento de Jesús Vázquez Almuíña al caer la tarde.

En esa reunión participaron el propio conselleiro, el gerente del Sergas, el director xeral de Asistencia Sanitaria y la directora xeral de Recursos Humanos por parte de Sanidade, y los presidentes de las sociedades pediátricas Sopega, Agapap, Asogane (Asociación Gallega de Neonatología) y jefes de servicio de Pediatría de los hospitales públicos.

El rechazo que obtuvo la propuesta del Sergas fue total, por lo que a la Xunta no tuvo más remedio que dar marcha atrás tan solo cuatro días después de que transcendiera la creación de esta figura para intentar paliar el déficit de pediatras en Galicia. "Sanidade apuesta por seguir avanzando conjuntamente con medidas de consenso para solucionar la escasez de pediatras que afecta al conjunto de los sistema de salud. En este sentido, continuará contando con las aportaciones de los profesionales con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en todas las áreas sanitarias", asegura la Xunta.

Por esta razón, Sanidade mantendrá el diálogo abierto con los profesionales médicos y las sociedades científicas para intentar paliar el déficit de pediatras, pero no será con la figura que pretendía introducir con la lei de acompañamiento de los presupuestos y que iba a posibilitar que estos profesionales pudieran pasar consultas o asumir guardias indistintamente en los centros de salud o en los hospitales.

Empleo Público

Por otra parte, el conselleiro de Sanidade avanzó ayer en el Parlamento que el Servizo Galego de Saúde aprobará en el último trimestre del año una nueva oferta pública de empleo (OPE) que agotará la tasa de reposición.

Así lo anunció en respuesta a una interpelación formulada por la diputada de En Marea, Eva Solla, que cargó contra la gestión sanitaria del PP y lamentó que el conselleiro se limitase a acudir al Parlamento a "trasladar un anuncio" sin "dar ni una sola solución" a las demandas del personal sanitario.

Enfrente, el titular de Sanidade defendió que su departamento trabaja para "dar respuesta" a los actuales desafíos de la Atención Primaria como son la cronicidad, el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica. Asimismo, aseguró que, en las últimas ofertas públicas de empleo, la Xunta dio prioridad a las categorías propias de la Atención Primaria, como médico de familia, pediatra o enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria y recordó que el próximo 25 de noviembre se celebrarán las pruebas para cubrir 214 plazas de médico de familia