José Manuel Villegas: "Pelearemos para que el castellano en Galicia no desaparezca de la escuela como en Cataluña"

Ciudadanos triplicó sus inscritos en Galicia. En las últimas elecciones municipales logró 28.000 votos y 16 concejales. El secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, estuvo esta semana en Galicia para acelerar la búsqueda de candidatos para las ciudades, aunque hasta enero no se cerrará el proceso. Para esta campaña, el partido de Rivera espera contar con "la experiencia y el conocimiento" del ex alcalde de A Coruña Francisco Vázquez.

- Hace más de 30 años, Os Resentidos, un grupo de la movida gallega, cantaba Galicia sitio distinto. Y en política sigue siendo distinta: es la única comunidad con mayoría absoluta del PP. ¿Cuál es la diferencia entre el PP de Feijóo y Ciudadanos para intentar asaltar esta plaza?

-Efectivamente. Cada sitio es distinto pero al final el mensaje no es muy diferente. Nosotros lo que proponemos es una opción para Galicia de modernidad, de más ambición, de no conformarse con lo que hay porque creemos que tiene potencial para hacerlo.

- Cuáles son las aspiraciones de Ciudadanos en las elecciones municipales?

- Aspiramos a que ese crecimiento que estamos teniendo se concrete en esas elecciones. Pretendemos estar en un tercio de los municipios que representa el 80% de la población gallega y a lo que aspiramos es a estar con más fuerza de la que estamos ahora y ser determinantes para que haya gobiernos.

- En Galicia, es muy importante tener fuerza en las siete grandes ciudades.

-Queremos entrar en las ciudades y con la suficiente fuerza como para poder marcar e influir en las políticas que se hagan en esas instituciones.

-Para conseguir tener esa presencia hacen falta candidatos que convenzan: Olga Louzao irá por Lugo; María Vilas, por Santiago? ¿Y el resto?

- No los vamos a presentar de forma inminente. Donde hagan falta habrá primarias en enero y hasta ese momento no vamos a tener los nombres de los candidatos.

- ¿Y eso?

-No es bueno que los partidos estemos un año en modelo campaña porque sino la legislatura dura tres años y el otro estás haciendo campaña.

- En A Coruña está el exalcalde Francisco Vázquez. Él ha manifestado de forma pública sus simpatías por el discurso de Ciudadanos.

- No me suena que el quiera ni que nosotros estemos apostando por esa figura como candidato pero sin duda hay ideas que se comparten con Paco Vázquez y aspiramos a que nos ayude con su experiencia, su conocimiento y que aporte al proyecto de Ciudadanos. Pero eso no implica una candidatura. En todo caso, sí que hay esa cercanía y hay una comunicación fluida entre Albert Rivera y Paco Vázquez.

- Ciudadanos puede ser la llave en muchos ayuntamientos gallegos tras las locales de mayo. ¿Cuáles son sus líneas rojas?

- No tenemos líneas rojas por nombres propios o siglas, pero obviamente tenemos líneas rojas por modelos de ciudad, de estado, económicos? Veo difícil que Ciudadanos llegue a acuerdos con En Marea, con los populistas? Como también veo difícil llegar a acuerdo con partidos nacionalistas.

- Comparte que su compañero de partido Toni Canto pusiese en duda la necesidad de que el gallego sea un requisito para acceder a puestos de la Administración autonómica y que dijese que "es un hecho que el castellano ha desaparecido en lugares como Cataluña, como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como el País Vasco o como Galicia".

-Lo que no queremos que desaparezca es la libertad para utilizar los idiomas oficiales y lo que no puede haber es imposición y en Galicia hay partidos que defienden en su programa la imposición de determinados idiomas.

- Pero no están en el Gobierno de la Xunta.

- Cierto. Pero yo vengo de Cataluña donde el castellano ha desparecido de la educación como lengua vehicular desde hace muchísimos años y eso es lo que vamos a combatir. Combatimos en Cataluña donde es una realidad y lo vamos a combatir también en Galicia para que no llegue a pasar.

- Pero estará de acuerdo en que en la Administración atiendan en cualquiera de los dos idiomas.

- En la Administración defendemos que el saber una lengua cooficial no puede ser una barrera de entrada. No puede ser un mérito. El consenso en el que estamos la mayoría de los gallegos y la inmensa mayoría de los españoles es que no se debe marginar al español que es la lengua común en la que nos entendemos todos los españoles y que es la única lengua que es obligatoria que tienen que saber todos los españoles según la Constitución, junto con poner en valor las lenguas cooficiales como una riqueza pero sin imposiciones.