Uno de cada cinco hogares gallegos no tiene internet, la cifra más elevada de España

El uso de internet en Galicia está a la cola de España y por debajo de la media europea y la razón es el elevado envejecimiento poblacional y la falta de banda ancha en algunas zonas del rural. A pesar de que en los últimos nueve años el porcentaje de gallegos que navegan por la red se ha disparado hasta el 81,2 por ciento -31 puntos más que en 2007-, la comunidad gallega es la segunda con menos usuarios de España, solo por detrás de Castilla La Mancha, y además está por debajo de la media europea que se sitúa en el 84 por ciento.

Según un informe de la Fundación BBVA-Ivie, Galicia es también la autonomía con mayor porcentaje de hogares que carecen de conexión a la red. Una de cada cinco viviendas no disponen de internet. Y se explica por varios motivos. Más de la mitad alegan que no tienen conocimientos para navegar, lo que está directamente relacionado con el elevado porcentaje de población mayor que hay en la comunidad. Hay otro 30,7 por ciento esgrime el elevado coste de conexión y un 27,3 por ciento asegura que los equipos son caros. Y, por último, hay un 8,7 por ciento de hogares que no tienen más remedio que prescindir de internet porque no hay banda ancha en su zona.

Galicia es, de hecho, la comunidad con un mayor porcentaje de viviendas sin acceso a la red por no disponer de banda ancha. Es el doble que la media estatal, que se sitúa en el 4,2 por ciento, un factor que se explica por la dispersión poblacional y la complicada orografía de la comunidad gallega que dificulta el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones.

De la misma manera, Galicia se sitúa a la cabeza del resto de autonomías en cuanto a hogares que no tienen internet porque no tienen conocimientos para usarlo, lo que está relacionado con el mayor nivel de envejecimiento poblacional de la comunidad gallega.

La prueba está en que el cien por cien de los jóvenes de Galicia utilizan internet, mientras que en el tramo de edad de entre 65 a 74 años solo hay un 42,8 por ciento de usuarios.

Los costes económicos también son un obstáculo importante en Galicia, aunque no tanto como en otras comunidades. De las viviendas gallegas sin internet, un tercio alegan que no disponen de recursos para comprar los equipos o conectarse, por debajo de comunidades como Madrid o Cataluña, donde ronda el 40 por ciento.

En todo caso, según constata el informe de la Fundación BBVA-Ivie la brecha digital de las comunidades autónomas ha disminuído en los últimos nueve años. Si en 2008 la diferencia entre la comunidad con más usuarios de internet, que era Madrid, y la que menos, Extremadura, era de 21,7 puntos, en la actualidad la distancia se redujo casi a la mitad (11,2 puntos), situándose de nuevo la capital española a la cabeza y a la cola Castilla La Mancha, seguida de Galicia.

En todo caso las diferencias entre comunidades se explican, según el estudio de la Fundación BBVA-Ivie, por el porcentaje de población mayor que hay en cada territorio y el nivel de estudios. En Galicia, por ejemplo, el porcentaje de uso entre titulados superiores es del 99,6 por ciento, mientras que entre los que no acabaron la primaria se reduce al 24,6 por ciento.

Y la reducción de la brecha digital entre las comunidades se explica por una mayor incorporación del uso de las nuevas tecnologías en el grupo de edad de 55 a 64 años.