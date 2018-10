Expedientes extraordinarios con solo 18 años

Acaban de empezar la vida universitaria y con su llegada a sus respectivos campus en este inicio de curso recibieron una estupenda noticia: el Premio Extraordinario de Bachillerato. Es un aplauso a todo el esfuerzo y dedicación durante la etapa del instituto, que queda plasmada en todos los elegidos para este galardón en expedientes de vértigo y, sin duda, prometedores.



Hernán Comesaña, Eva Diz y Pablo Vidal, tres jóvenes de Vigo de 18 años de edad, han sido elegidos para esta distinción de excelencia junto a otros 17 compañeros de toda la comunidad. Son, en total, 20 estudiantes con currículos brillantes. Además de presentar una nota media de las más altas entre todo el alumnado de Bachillerato en el curso 2017/2018, los alumnos y alumnas se presentan a unos exámenes que miden sus conocimientos de inglés, lengua y una asignatura específica de su modalidad de Bachillerato. Solo para presentarse a estos exámenes deben acreditar una nota en los últimos años de instituto de 8,75 como mínimo. Entre centenares de presentados con currículos de este estilo, un punto de partida ya de por sí de nivel, de las pruebas salen los 20 mejores; el número de premios que convoca cada año la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.



¿Y de premio? Mil euros para cada uno de los premiados y la exención en el pago de la matrícula del primer año de los estudios superiores. Pueden optar también al Premio Nacional de Bachillerato. Muchos de los elegidos en esta ocasión ya tienen galardones previos, como los premios de la ESO. Pese a su juventud, la mayoría sabe perfectamente a lo que se quiere dedicar. Eso sí, cada uno de ellos es un mundo: describen desde hábitos de estudio de un número de horas fijas a diario hasta una planificación de los exámenes más flexible, en función de la materia y del tiempo disponible. Muy organizados y también de última hora, eso sí, todos ellos con unos resultados envidiables.





Hernán Miguel Comesañ Cayetano - IES Castelao. Primer año de Empresas y Derecho





"Me encantaría dirigir empresas, siempre me gustó la Economía"

En el último año en el instituto, 2º de Bachillerato, sacó un 10 de nota final. En la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), antes llamada selectividad, un 13,69 (sobre 14). Y entró en la carrera que quería: el Doble Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho en la Universidad de Vigo. "Me pasé diez años en Andalucía y después, para el Bachillerato me vine para Galicia. En la ESO estudiaba menos. Cuando más empecé a estudiar fue aquí y mucho más en el último curso, en segundo", cuenta Hernán Miguel Comesaña. El premio lo invertirá en un ordenador: "me hace falta", apunta. "Me encantaría dedicarme al mundo de la empresa, me gusta, la parte de dirección y de administrar el proceso productivo", cuenta Comesaña, que tiene una hermana y un hermano menores. "Quizás, también, dirigir mi propia empresa, pero no sabría decir todavía de qué área", reflexiona este joven. En su tiempo libre le gusta salir a correr, ir al gimnasio y también leer. "La verdad es que me gustan los libros relacionados con lo que estudio, de narrativa académica, con temas económicos. Siempre me gustó la Economía y también las leyes, así que estoy encantado en este grado", concluye Comesaña.



Eva Diz Ferreira - Colegio Apóstol Santiago. Estudia Medicina





"En mi clase sacábamos mejores notas las chicas"

Cuando terminó ESO, Eva Diz consiguió dos distinciones extraordinarias: el premio autonómico y el nacional. Ahora, el de Bachillerato. "Salí orgullosa de las pruebas, en plan, yo cumplí, pero tampoco sabía si llegaría al premio", cuenta esta viguesa de 18 años. Ha empezado Medicina en Santiago, lo tenía claro. "Siempre me llamó la atención ayudar a los demás y también me parece muy interesante saber lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo", escribe Diz, que añade que tiene alguna referencia de médicos en la familia. Estudió en el CPR Plurilingüe Apóstol Santiago y acabó Bachillerato con una nota de 10. Sabía que para Medicina necesitaba estar entre las mejores y lo logró: en la nota de acceso a la universidad obtuvo un 13,74 sobre 14. Admite esta joven que no es nada organizada para estudiar: "reconozco que siempre fui un poco caótica, muchas veces estudiaba para el examen al final; ahora, en la carrera, estoy cogiendo más hábito y estudio todos los días". Habla de su hermana: "es más creativa. "Nos gustan cosas distintas, a mí nunca me gustaron los deportes", indica. Hablando sobre igualdad, Eva habla sobre su experiencia hasta ahora: "en mi clase, con igual número de chicos y chicas, sacábamos mejores notas las chicas".



Pablo Vidal Fernández - Colegio Mariano. Empezó Estadística en Salamanca