La Xunta aplicará a partir de 2019 rebajas fiscales a la compra de vivienda usada

El Debate sobre el Estado de la Autonomía ha alumbrado la senda que seguirá la Xunta el próximo año en sus presupuestos en materia fiscal y servicios sociales. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, avanzó como medida estrella de su discurso una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que permitirá situar a Galicia en 2019 entre las autonomías con menos impuestos para la compra de vivienda de segunda mano destinada a residencia habitual y la "más barata" de toda España para el colectivo formado por jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad.

El alcance concreto de esta medida fiscal se detallará cuando se aprueben los presupuestos, para los que hoy se aprobará el techo de gasto y la próxima semana se remitirán al Parlamento. "Pero ya avanzo que mantendremos los beneficios fiscales que están en vigor y que estamos diseñando nuevas rebajas en los impuestos cedidos", comentó Feijóo, quien aprovechó para recordar que la gestión fiscal de la Xunta ha permitido a los gallegos un ahorro de 1.100 millones de euros en impuestos desde el año 2009.

Frente a esta política, contrapuso la "fórmula más peligrosa" que el Gobierno central pretende aplicar a los presupuestos del próximo año, basada en "más impuestos y más deudas". "Así a España le fue mal y le irá mal otra vez", auguró.

El presidente, a lo largo de algo más de dos horas, radiografió una Galicia que vive sus mejores momentos, una lectura que no comparte en absoluto la oposición, para la que el titular de la Xunta dibujó una "fábula" y "falseó la realidad" con sus cifras y valoraciones.

En servicios sociales, el titular de la Xunta anunció más novedades, como un decreto que permitirá que "se pueda cobrar más de una Risga por domicilio en determinadas circunstancias" y que sea compatible con un salario mientras sea necesario.

Reclamó al Gobierno central que cumpla con su compromiso de financiar el 50% de los gastos de dependencia para así poder lograr una cobertura del 100% en dependencia y prometió que las ayudas para cuidador o asistente personal subirán a partir de 2019 "entre un 10% y un 15%" y que la ampliación del Bono Autonomía en Residencia llegará "al 100% de los solicitantes que no consigan una plaza en una residencia pública y con un incremento de entre el 20% y el 75%". Confirmó también que se adelanta a este año el objetivo marcado para toda la legislatura de 60.000 dependientes atendidos.

En la línea de medidas sociales, Feijóo aseguró que su gobierno planteará que el canon de Sogama se rebaje en un 10% para aquellos municipios que certifiquen mayor compromiso con la reducción y separación de los residuos y que además repercutan ese descuento en el recibo.

En cuanto al canon del agua, insistió en ofrecer a los concellos un modelo que replique el de Sogama para los basuras, que garantice un único sistema de sumunistro y tarifas homogéneas para toda Galicia.

Tuvo palabras para los empleados públicos, garantizando que "volverán a percibir el 100% de sus retribuciones cuando se encuentren en situación de incapacidad temporal". Agregó que junto con la implantación de la carrera profesional "podrá suponer un incremento en las nóminas de los funcionarios de hasta el 17%".

El Xacobeo es todo un fenómeno que proyecta Galicia en el exterior y atrae turistas que mantienen el sector en un crecimiento sostenido, de ahí que la Xunta haya decidido volcarse con su organización, aunque sea todavía en 2021. "Debemos entenderlo como lo fueron para Barcelona los Juegos Olímpicos o la Expo para Sevilla. Es una cuestión de país, un proyecto abierto", declaró Feijóo, por lo que anunció la creación de un grupo de trabajo con la oposición para que esta realice sus aportaciones.

Además, solicitó la implicación del Gobierno central en su organización y avanzó que la Xunta también pondrá en marcha "O teu Xacobeo", para que todos los gallegos hagan sus sugerencias para esta celebración.

Entre los proyectos anunciados por Feijóo también está el ampliar el transporte gratuito a los menores de 19 años por toda Galicia,especialmente en el medio rural. Desde 2016 ya disfrutan de esta opción los jóvenes que usan el transporte metropolitano.

Tras la marcha de la economía en los últimos años, no descartó alcanzar los 100.000 nuevos empleos en 2020 y ofertó a los sindicatos abrir un diálogo para establecer claúsulas sociales en los contratos públicos. También abogó por mejorar las condiciones de la conciliación familiar, para lo que la Xunta realizará una campaña para concienciar a las empresas, y anunció la apertura de un dabate político y social sobre las costumbres horarias.

En su réplica a PSOE y BNG, Feijóo tiró de toda clase de datos para rebatir las denuncias de la oposición sobre empleo, paro, pobreza, conciertos, pensiones, salarios, saldos migratorios... lo que convirtió la sesión vespertina en un cruce de cifras. Pero no fue así con el portavoz de En Marea, Luís Villares, al que deliberamente optó por responder lo mínimo posible. "No se lo merece por dignidad de esta Cámara y no voy a caer en eso", le soltó. Añadió que es un diputado "frívolo e inconsistente", que se comporta como un adolescente, que miente de forma descarada y que insulta de forma constante y que no ha pasado nadie como él por el Parlamento en toda su historia.