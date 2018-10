Feministas reclaman la dimisión de Gonzalo Durán por su "machismo rancio"

"Los machistas deben estar fuera de las instituciones" , exigieron ayer ocho colectivos de mujeres, que se posicionaron en contra de las "impresentables declaraciones" del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, del PP, quien calificó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, de "chacha para todo". "Si le quedara un poco de dignidad política, el alcalde de Vilanova se retractaría de sus palabras y presentaría su dimisión", insistieron.

O Soño de Lilith, Regai (Rede Galega pola Igualdade), Colectivo Feminista, Apaioga (Asociación de profesionais Axentes de Igualdade de Galicia), Teenses pola Igualdade, Plataforma Feminista Galega, Mulheres Nacionalistas Galegas e Fademur (Federación de asociacións de Mulleres Rurais) hicieron ayer público un comunicado en el que lamentan que afirmaciones como las de Durán son "demasiado habituales en la vida política y los espacios públicos, e ilustran ese machismo rancio que no asimila el papel que corresponde a las mujeres de maneira legítima".

El mismo día que las feministas se posicionaban en la polémica desatada por el regidor de Vilanova, volvía a pronunciarse la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Carmela Silva declaraba: "Tengo suerte de tener voz porque soy un cargo público, una mujer empoderada, y no preciso defensa, pero muchas mujeres sí".

Lucha por la igualdad

"La lucha por la igualdad y contra la violencia machista es una prioridad de la Diputación", remarcó Silva, quien añadió: "No voy a hablar de esa cuestión porque no quiero que se personalice en mí. No quiero que nadie entienda que la presidenta se defiende".

El ente provincial, gobernado por el PSOE y el BNG, llevará ante los tribunales a Durán, al que acusan de un delito de incitación al odio por llamar "chacha para todo" a Carmela Silva.

La polémica se originó el fin de semana, cuando Durán empleó una comparecencia pública para criticar al ente provincial y al alcalde de Vigo: "La Diputación se ha convertido en un órgano político que el anciano Abel Caballero maneja a su antojo".

En su intervención cargó también contra Silva refiriéndose a ella como "la chacha" del regidor vigués.

Las feministas advertían ayer a Gonzalo Durán y a otros como él que "las mujeres que participan en puestos de representación, en el activismo o la vida pública, llegaron para quedarse". "Conductas como la suya no intimidan, al contrario, reafirman la necesidad de más feminismo y más mujeres en las instituciones", explican en el manifiesto.

También quisieron reivindicar la dignidad de los cuidados y de todas las tareas asociadas, tras las alusiones de Gonzalo Durán a las "chachas". "Son el sostén invisibilizado de nuestra sociedad, y cumplen un papel fundamental, sobre todo en tiempos de crisis y de debilitamiento del sistema de bienestar", remarcaron.

"Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a las abuelas, a las madres, a las hijas y hermanas, y a todas aquellas otras mujeres y personas que cuidan. No existe reconocimiento posible a todo ese trabajo invisible", concluyen las ocho asociaciones de mujeres.