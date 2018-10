"Pensé en Chandebrito y dejé mi casa"

Con el recuerdo de la tragedia de hace un año en Chandebrito, donde dos mujeres murieron abrasadas cuando trataban de huir del fuego, María Cabirta, no se lo pensó dos veces, y ella y su marido no dudaron el domingo en coger el coche y refugiarse en la Iglesia que había abierto el párroco de Santa María de Gargamala, David Juan Morado, para acoger a los evacuados. "La iglesia es la casa del Señor y es la casa de todos y para eso está" asegura el cura.

"Pensé vámonos, no vaya a pasarnos lo que le sucedió a aquellas dos mujeres de Chandebrito" pensó María Cabirta, que lleva desde agosto en Gargamala y se irá en en unos días de nuevo a Mallorca, donde reside habitualmente.

Tampoco lo dudó Saladina Boullosa, de 88 años. "A miña neta díxome que tiñamos que marcar e collín unha bolsa cunha muda de roupa, pechei as persianas e marchei moi apenada pensando que a miña casa ardería pero que primeiro era salvarme eu" relata Saladina, quien asegura que el personal de emergencias los trató muy bien.

"Déronnos leite e galletas e estábamos alí quentiños ata que a unha da mañá deixáronnos volver á casa" explica esta octogenaria que ayer se alegraba más que nunca de tener totalmente limpio de maleza su terreno el que cayó corteza de eucalipto quemada.

Pero no todos los vecinos de O Barro, en la parroquia de Gargamala, el más afectado por el incendio de Mondariz, razonaron igual que María y Saladina. Algunos vecinos, los de más edad se resistieron a irse de sus casas. Eran reacios a abandonar sus hogares y menos a una hora en la que, en Gargamala, muchos de los ancianos ya se preparan para acostarse. "Mi madre de 89 años no quería irse, cuando la íbamos a meter en el coche daba marcha atrás para volver a casa, al final fueron chicos de Protección Civil los que se la llevaron casi a la fuerza" relata otra vecina, María.

En Barro también vive Rosa, que está en silla de ruedas, con su hijo Rogelio y también fueron efectivos de Protección Civil quienes la llevaron a la iglesia y la tienda del barrio.

El barrio de O Barro está a los pies de la ladera del monte Cadillón, con una docena de casas habitadas; en su mayoría, por personas de más de setenta años. Al ver que el fuego avanzaba cuesta abajo, los efectivos de Protección Civil decidieron evacuar a los habitantes. En total se trasladaron a la iglesia y a la tienda de la parroquia a alrededor de 40 vecinos.

"Las casas están pegadas a la carretera que es muy estrechita, por la que solo pasa un coche, hasta los camiones de bomberos pasaban con dificultad, por eso actuaron bien al desalojarnos con tiempo por precaución. Si tuviésemos que salir a prisa huyendo de las llamas hubiese sido una tragedia, porque esto es una ratonera de caminos estrechos, en la que ni ambulancias ni camiones pueden maniobrar" explica Daría Cabirta, que había salido a caminar con su marido Francisco por una ruta de senderismo, cuando su hermana María la llamó para alertarla del incendio y rogarles que volviesen a casa.

En algunos de los montes incendiados tenía ganado suelto el hijo de Rosa Carbirta, de 86 años. "Aínda teño o medo no corpo, trémenme as pernas. Eu fun a pasar a noite ó piso do meu fillo no centro de Mondariz" explica Rosa. "O meu fillo ten gando no monte e só pensar que morrería abrasado, dame moita impresión, ata que estea apagado de todo o lume non pode ir ver cómo están" explica Rosa.

Regina Fernández, de 76 años, esperó para volver a su casa en el invernadero de su hijo: "Queríamos ver qué pasaba con nuestra casa, así que no fuimos a la iglesia, nos quedamos en el invernadero que tiene mi hijo, que está fuera de la zona de prohibido el paso, hasta que la Guardia Civil se fue y ya pudimos ir a nuestra casa alrededor de las diez de la noche". Esta septuagenaria y su marido estuvieron en guardia con cubos de agua y manguera por miedo a que una chispa o una hoja de eucalipto quemada iniciasen un incendio en su casa. "Tuve que apagar varios fuegos pequeños que comenzaron en la paja y el maíz" explica Regina, que confiesa: "No pude dormir nada, porque de noche no se veía donde estaba el fuego y olía mucho a quemado".

"Estuvimos regando con mangueras, ni nosotros ni nadie pudo dormir", relata también Maricarmen del Río.

Todos dan por hecho que el fuego fue provocado. "Justo aprovechan cuando está todo seco, sopla el viento y cuando no quedan muchas horas de tarde para que a los aviones y helicópteros no les quede mucho tiempo para apagarlo" comentaban ayer.