El lobby del Noroeste nace para reivindicar y pelear "por un futuro que ahora no hay"

Primera foto de familia del lobby empresarial del Noroeste, una alianza que nace para "reivindicar y pelear" ante los gobiernos y las instituciones "un futuro que ahora no tenemos", según acordaron ayer en Oviedo ocho patronales, de las cuatro provincias gallegas y de Asturias, León, Salamanca y Zamora. La unión de fuerzas por parte de los empresarios busca respuestas "al aislamiento histórico de los territorios del Noroeste y al olvido por parte de los gobiernos de España durante 40 años", argumentó el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, que hizo las ves de anfitrión del ya bautizado como "Pacto de Oviedo por el Noroeste".

"Es una magnífica alianza que da visibilidad al Noroeste español. Queremos dar soluciones a las empresas y a los ciudadanos. Es una forma de amplificar y dar voz a esos problemas ante las administraciones", señaló Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. "No vamos contra nadie, es una apuesta por nuestros territorios y por nuestras empresas. Reivindicamos ante una brecha histórica", afirmó el dirigente de la patronal pontevedresa.

La alianza, por parte de Galicia, fue suscrita por las cuatro organizaciones provinciales de empresarios, pero en breve la iniciativa también será ratificada por la Confederación de Empresarios de Galicia.

"Haremos siempre más agrupados que por separado. Demandamos a la Administración apoyo para un futuro de desarrollo económico que ahora no tenemos", argumentó Javier Cepedano, presidente de la Federación de Empresarios Leoneses, sobre una alianza de regiones que constituyen el quinto territorio más importante del país, sólo por detrás de Madrid y Cataluña, muy cerca de Andalucía y casi a la par con la Comunidad Valenciana.

"No se trata de un alianza contra nada o nadie, sino que surge en defensa de los intereses de las regiones del Noroeste", añadió Feito, quien aludió a que la alta velocidad no llegó a Zamora y a León hasta 2015, y en Asturias todavía no hay fecha, y que el último tramo de la Autovía del Cantábrico se culminó en Mondoñedo (Lugo) en 2014, como "datos significativos" de ese aislamiento "histórico", causa de los datos asociados al escaso dinamismo, con bajas tasas de actividad, empleo juvenil y natalidad, y elevados índices de envejecimiento.

Las organizaciones empresariales de Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca quieren huir en sus planteamientos de cualquier vinculación partidista. "Nuestras reivindicaciones no tienen colores o signos políticos. Hablamos de una brecha que viene más de allá 25 años, no es contra ninguna Administración en concreto. Es un pacto sin protagonismos para realizar reivindicaciones justas", plante el presidente de la patronal de Pontevedra.

La alianza nace con la vocación de ampliarse a otras zonas con problemas similares pero siempre en el ámbito empresarial. Las patronales quieren tener a los gobiernos y administraciones como interlocutores pero no como socios. "Es una alianza exclusivamente empresarial", detalló Feito, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Tras la rúbrica que tuvo lugar ayer en Oviedo, el siguiente paso consistirá en definir la forma jurídica de esta unión empresarial en los próximos meses. "Queremos ir paso a paso, pero en paralelo a la definición de la personalidad jurídica empezaremos a trabajar en iniciativas para corregir la situación que denunciamos", avanzó Feito quien abrió la puerta a ampliar la colaboración con organizaciones empresariales del norte de Portugal.

La unidad de acción para reivindicar que el Noroeste tenga el peso que le corresponde en infraestructuras, comunicaciones, y financiación autonómica "resulta necesaria y más imprescindible que nunca", coincidieron los empresarios de las ocho provincias. "Es necesario que no se siga obviando y manteniendo en el olvido a este territorios. Tiene que haber un antes y un después de la constitución de esta alianza", esgrimió el presidente de la patronal asturiana.

"Si hoy tenemos la mayor tasa de envejecimiento de España, seguramente no ha sido por casualidad. No es que Galicia, Asturias, León, Salamanca no sean atractivos sino que las condiciones de desarrollo de la actividad económica que se han dado en las últimas décadas no han favorecido, no han sido las más óptimas", añadió Feito, quien señaló el acceso a mayores fuentes de financiación en el ámbito de la Unión Europea como una de las posibles vías para superar la situación de "olvido histórico" del Noroeste. El presidente de la FADE puso como ejemplo reciente la reivindicación de la plataforma del Atlántico Noroeste que da acceso para conectar a los puertos del Noroeste con el Corredor Atlántico.