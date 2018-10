Feijóo anuncia una rebaja fiscal para la compra de vivienda de segunda mano

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado esta mañana que Galicia será a partir del próximo año una de las comunidades con menos impuestos a la hora de comprar una vivienda de segunda mano para destinarla a residencia habitual, y que será la más barata de todo el Estado en el caso de los jóvenes, las familias numerosas y persona con discapacidad. La rebaja, por tanto, se aplicará al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Así lo ha anunciado durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

Esta novedad fiscal, de la que no ha aportado más detalles, se incluirá en los presupuestos de la Xunta para 2019, que se entregarán al Parlamento la próxima semana y que mañana consumirá su primer capítulo con la aprobación en el Consello del techo de gasto. El presidente ha indicado que el alcance concreto de las reformas fiscales se conocerán cuando se elaboren los presupuestos, pero ha precisado que se mantendrán las actuales bonificaciones en vigor y que "se están diseñando nuevas rebajas en los impuestos cedidos".

Sigue por tanto en su línea la actual Xunta, la de aplicar rebajas fiscales cuando pueda. De hecho Feijóo ha declarado que esta política ha permitido a los gallegos un ahorro de 1.100 millones de euros en sus bolsillos desde el año 2009.

Frente a esta política, Feijóo contrapuso la "fórmula" que el Gobierno central pretende aplicar a los presupuestos del próximo año, si es que consigue aprobarlos, ya que se basan en "más impuestos y más deudas". Censuró que esa fórmula, "la más peligrosa", ya se usó en los años previos a las crisis y España aún "no se ha recuperado de las consecuencias". "Así a España le fue mal y le irá mal otra vez", ha destacado.

Y no ha dejado pasar la oportunidad para censurar con dureza la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de subir el impuesto al diésel. "Sus efectos para Galicia pueden ser demoledores", ha comentado, para añadir a continuación que las consecuencias perjudiciales las pagarán las familias y la industria del automóvil.

Ayudas asistenciales



En servicio sociales, el titular de la Xunta ha anunciado más novedades, como que se aprobará un decreto que permitirá que "se pueda cobrar más de una Risga por domicilio en determinadas circunstancias" y, además, hará posible que el cobro de una parte de la renta social sea compatible con un salario mientras sea necesario.

Ha reclamado el cumplimiento de la financiación de la Ley de Dependencia al 50 % con el Gobierno, ya que la Xunta aporta sobre el 75 %. De ese modo, ha garantizado, se lograría una cobertura del 100% en dependencia. En su intervención ha anunciado también que las ayudas para cuidador o asistente personal subirán a partir de 2019 "entre un 10% y un 15%" y la ampliación del Bono Autonomía en Residencia, para llegar a todos los solicitantes que no consigan una plaza en una residencia pública con un aumento del 20% en la cuantía para las dependencias de grado 1 y 3 y de hasta un 75% para las de grado 2.



Conferencia de Presidentes



En la defensa de los servicios públicos, ha subrayado que para mantener su calidad, es imprescindible reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva tres años prorrogado. Y ante la falta de iniciativa en ese sentido, ha anunciado que pedirá al Gobierno central la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes para debatir sobre la financiación autonómica, que debe remodelarse para consolidar un sistema "justo" y abordar "sin dilaciones".

"No se puede aplazar sine die", ha subrayado el máximo mandatario autonómico. En esta línea, ha advertido que para retrasar el debate "no vale escudarse en la debilidad parlamentaria porque los ciudadanos no tienen por qué ser rehenes de esa situación" ni tampoco en la situación que se vive en Cataluña, dado que "todas las demás comunidades" quieren "abrir este debate".



Xacobeo 2021



El próximo Xacobeo, el de 2021, también ha figura en un puesto relevante en el discurso del presidente, puesto que pretende que sea el mejor de la historia. Por ello, ha invitado a todos los grupos a participar en la organización de esta celebración que debe trazar cuál será la "Galicia de la nueva década" y de las "generaciones venideras".

El jefe del Ejecutivo gallego ha demandado "ambición colectiva" para lograr en los próximos años una Galicia "que se quiera más a si misma", con mayor bienestar y "que no se ponga techo", además de "orgullosa" y con las "puertas abiertas" a España y al mundo.

Con este fin, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en el que todas las formaciones políticas con representación puedan realizar sus aportaciones, así como la implementación de la iniciativa "O teu Xacobeo", en la que los ciudadanos podrán dejar sus sugerencias e ideas al respecto de la organización de este evento.

El titular de la Xunta ha expresado su intención de que el Xacobeo 2021 represente para Galicia lo mismo que significaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 o la Expo de Sevilla en su día: la oportunidad de mostrar un lugar abierto al mundo y sinónimo de "calidad".