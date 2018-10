Durán: "El dictador jefecito de Silva casi mata a 400 personas y no dimite. ¿Yo? Ni de coña dimito"

El alcalde de Vilanova de Arousa, el popular Gonzalo Durán, elevó ayer la intensidad del incendio político generado por su ataque a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, socialista a la que tachó de "chacha" del "anciano" alcalde de Vigo, Abel Caballero. A pesar de las exigencias de rectificación y dimisión por sus palabras, el regidor acusó a este último del accidente durante el festival O Marisquiño durante el que cedió parte del muelle. "O sea, que el jefe de Carmela Silva, el dictador ese, su jefecito, casi mata a 400 personas en Vigo y no dimite y ¿voy a dimitir yo por decir la verdad?", declaró Durán a Europa Press. "Vamos, es que ni de coña", espetó.

La tormenta política generada ha saltado a la arena estatal, donde la cúpula del PSOE exige al líder del PP, Pablo Casado, que fuerce la caída de Durán por su ataque "machista". El desencadenante fue la crítica del regidor a los dos citados dirigentes socialistas. A Caballero lo llamó "anciano" y a Silva, su "chacha" en la diputación.

Lejos de rectificar, Durán porfió. "A ver si ponemos las cosas en su sitio, quien tiene que dimitir es Carmela Silva, por no hacer su trabajo en la Diputación de Pontevedra, que se lo hace su jefe, que no es ni diputado", insistió Durán ayer. "Eso es lo que digo, así de claro, me ratifico en lo dicho, la Diputación no tiene presidenta, manda Abel Caballero", añadió.

Durán eludió pedir perdón por los calificativos vertidos contra Silva. "Todo el mundo sabe que es así, hasta la prensa sabe que es así, que ella hace siempre lo que le mande él, sino no estaría ahí, que la puso él. ¿Y por decir quién manda voy a dimitir yo? Vamos, es que ni de coña", sentenció entre risas Durán, informa Europa Press.

Además, tachó a Caballero y Silva de "dúo de la gasolina". "¡Vaya por dios!, nunca la Diputación de Pontevedra cayó tan bajo", lamentó el alcalde sobre una institución de la que PSdeG y BNG desbancaron al PP tras las elecciones municipales de 2015.

Pese a la exigencias de dimisión el PP guarda silencio a nivel estatal y autonómico a ocho meses de las elecciones municipales y después de que esta semana el número 2 estatal, Teodoro García Egea, se declarase feminista en respuesta a un periodista. Es más, Durán dio por hecho el apoyo de su organización, de la que no ha recibido llamada alguna. "Yo soy partido y el partido piensa como yo", sostuvo ayer en la cadena Ser.

Durán considera que la polémica obedece a un intento de desviar la atención sobre el accidente de O Marisquiño, cuya aclaración urgió a la justicia. "Parece que estas cortinas de humo tratan de ocultar la verdad", alegó a Europa Press antes de señalar el inicio de su particular guerra contra la diputación. "Nos robaron 1,8 millones de euros de la carretera para arreglar la grada del Bernabéu, dinero que era para los ayuntamientos pequeños, para reparar las vías", sostuvo en alusión a la reforma del estadio de Balaídos.

Sus palabras motivaron ayer la queja el PSOE a nivel estatal. Su vicesecretaria general, Adriana Lastra, emplazó al presidente del PP, Pablo Casado, a que haga dimitir al alcalde de Vilanova por unos "ataques misóginos" a Carmela Silva. De no tomar medidas contra el cargo popular, la socialista considera que Casado incurriría en una forma de "alentar" el machismo.

Se trata de un gesto propio de "una sociedad machista y patriarcal" que todavía pervive en España, donde "ya va siendo hora de que, cuarenta años después de la llegada de la Constitución [...] al fin consigamos que hombres y mujeres seamos iguales", explicó ayer Lastra durante un acto del partido en Gran Canaria.

El ataque a Silva supone una forma, expuso, de percibir las diferencias entre PSOE y PP. "Nosotros creemos profundamente en la igualdad. Ellos no, y lo demuestran a cada paso", dijo.

"A Pablo Casado y a Teodoro García Egea, el secretario general del PP, les digo que, o ese señor deja de ser alcalde, o lo que están haciendo es alentar ese tipo de actitudes, que no se lo vamos a consentir, que ya está bien", añadió antes de enviar "un beso grande a Carmela Silva", que estudia tomar acciones judiciales contra Durán, tras sufrir "otra vez las iras de la derecha de Galicia".