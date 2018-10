La catedral permitirá visitar gratis el Pórtico 7 horas y media a la semana

El Pórtico de la Gloria estará al alcance de forma gratuita no solo de los compostelanos y de los peregrinos, sino también del público en general, aunque los visitantes tendrán que conformarse con un recorrido más breve, reducido a 15 minutos y no de 45. Eso sí, son tres grupos de 25 personas cada uno al día los que admiten esta posibilidad y cuatro el sábado. Con la nueva fórmula, según un comunicado de la Fundación Catedral de Santiago, el emblemático conjunto escultórico del Mestre Mateo estará accesible sin cargos durante siete horas y media a la semana, lo que "prácticamente dobla el mínimo de cuatro horas establecido por la legislación".

Desde la seo salen al paso de las críticas vertidas en sede parlamentaria al programa de visitas gratuito anunciado hace dos semanas, cuando se explicó que disfrutar del Pórtico durante 45 minutos y con guía costaría un máximo de 10 euros y que se establecían excepciones a los romeros (25 por día) y a los compostelanos (50 los domingos por la tarde). En la Cámara se demandó permitir visitas gratuitas durante 4 horas 4 días al mes. La Catedral señala que con la nueva planificación se alcanzarían al mes "treinta horas de visitas gratuitas frente al mínimo de 16".

En un comunicado, la Fundación Catedral, que no explicita el día que volverá estar abierto el Pórtico dado que todavía no se ha procedido a aislarlo del resto de las obras que tendrán lugar en la basílica, defiende que con el sistema de visitas la basílica persigue "aproximarse al autosostenimiento, con recursos propios, del exigente mantenimiento que demanda el Pórtico de la Gloria y su apertura al público: monitorización, suministros, personal, seguridad, climatización, restauración, mantenimiento, gestión, atención al público, investigación, realización de estudios, equipamientos, etc".

En esa línea, enfatizan que "el solo hecho de controlar y regular los flujos de personas demanda unos costes relevantes si, como deseamos, se pretende que el Pórtico pueda ser disfrutado, contemplado y valorado por el público".



Sistemas



Los peregrinos que accederán gratis lo harán con invitación que se distribuirá en la Oficina del Peregrino. El público en general, explican desde la seo, deberá retirar la invitación en el horario y taquilla que se establecerá a tal fin para evitar que se generen colas en los accesos al Pazo de Xelmírez. "Se elaborará el correspondiente listado y será necesario acreditar la identidad mostrando el DNI antes de iniciar la visita con el fin de evitar abusos", señalan desde la Fundación Catedral.

En el caso de los compostelanos, y también para "evitar abusos (como la venta fraudulenta)", será necesario acreditar la identidad mostrando el DNI. Para este colectivo, las invitaciones se entregarán, "de forma personal e intrasferible, una vez acreditada la residencia en Santiago presentando el correspondiente certificado de empadronamiento".