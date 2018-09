Carmen Santos renuncia a repetir como líder de Podemos Galicia

La secretaria xeral de Podemos Galicia desde 2016, Carmen Santos, ha anunciado que no se presentará como candidata en el proceso de renovación de la dirección de la formación que concluirá en octubre, aunque apoyará la propuesta que defienda la actual línea de dirección, que se dará a conocer este domingo, que se enfrentará al diputado portavoz del grupo de En Marea en el Congreso, Antón Gómez-Reino.

En una rueda de prensa en la que se ha despedido del cargo poniendo en valor sus "logros" en los últimos dos años, entre los que ha incluido la "pacificación" y el "fortalecimiento" de la formación, ha insistido que la candidatura que apoyará y que respaldan los miembros del Consello de Coordinación, reunido este sábado, será de una mujer, buscando profundizar en la "feminización" de los órganos de dirección de los partidos.

Pero en su despedida, Carmen Santos también ha afeado a Gómez-Reino que no comunicase su intención de presentarse como candidato a los "equipos de trabajo, con los que no contactó", algo que "él tenía que haber hecho". "Él tiene ahora su candidatura y la gente de la anterior dirección va a postular" la suya, ha zanjado.

En todo caso, preguntada sobre la causa real de su renuncia a postularse como candidata a las primarias de Podemos Galicia, ha replicado que el único motivo es que desea "priorizar el trabajo" desde las instituciones, entendiendo que "es saludable que los cargos orgánicos se renueven" aunque se mantenga el actual "proyecto colectivo".

"Me voy satisfecha, no hay nada por detrás, no me voy ni doy un paso atrás, me voy para centrarme en otras tareas más institucionales", ha agregado.