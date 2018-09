Toni Cantó: "El castellano ha desaparecido en Galicia"

El uso de las lenguas cooficiales en la administración y el sector educativo es un tema recurrente en el Congreso. Suscita debates con agrias polémicas entre los partidos centralistas y los que representan las opciones políticas autonomistas. La más reciente la ha protagonizado el diputado de Ciudadanos Toni Cantó. El político subió al estrado de la Cámara Baja del Parlamento para impulsar una proposición de ley que fijaba que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades autónomas fuese un mérito y no un requisito para acceder a un empleo público.

Durante su intervención, Cantó sostuvo que en algunas autonomías la convivencia entre las lenguas "no es respetuosa" y que los partidos nacionalistas han cometido "abusos". En su discurso llegó a aseverar categóricamente que "el castellano ha desaparecido en lugares como Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Galicia". "Es un hecho que nadie puede negar", sentenciaba.

Su contundente afirmación tuvo una rápida respuesta en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde multitud de "tuits" respondían a Cantó lo lejos que estaba de la realidad lingüística en Galicia.

"Queremos garantizar que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público", prosiguió el diputado de Ciudadanos, añadiendo que "muchos profesionales" se marchan de Cataluña o Baleares porque no cumplen el requisito de conocer el catalán.

Pese a que actualmente el catalán, el gallego y el euskera "gozan de una salud excelente", las autoridades de algunas autonomías están tratando de "imponerlas", aseguró. Para rematar sostuvo que la "dificultad" de algunos políticos para expresarse en castellano demuestra que "existe un problema real en la enseñanza del español".

El PSOE, En Comú, el PNV y los partidos independentistas catalanes rechazaron la iniciativa y acusaron al partido naranja de no respetar el plurilingüismo y generar confrontación. El único grupo que dio su apoyo fue el PP, que apostó por seguir trabajando para eliminar las "barreras lingüísticas.