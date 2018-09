El sindicato O'MEGA convoca una huelga de médicos durante los puentes de los próximos meses

La organización sindical Médicos de Galicia Independientes (O'MEGA) ha convocado nueve días de huelga que coincidirán con los puentes festivos de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Los representantes de O'MEGA han presentado hoy en el Registro de la Xunta de Galicia el escrito de convocatoria de la huelga de facultativos dependientes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para los días 11, 15 y 31 de octubre; 2 y 5 de noviembre, y 5, 7, 10 y 11 de diciembre, en protesta por lo que entienden un proceso continuo de desmantelamiento y deterioro de la sanidad pública gallega.

De los sindicatos mayoritarios en el sector solo Comisiones Obreras se podría sumar a esta convocatoria de huelga al ser la única central sindical que está en la mesa sectorial pero que no firmó con el Sergas el acuerdo con los sindicatos sobre la carrera profesional de los sanitarios gallegos. UGT, CIG, CESM, SATSE y CESM, sí firmaron el acuerdo.

Entre otras demandas, este sindicato reclama estabilidad laboral, una carrera profesional para todos los médicos, rechazando el acuerdo alcanzado por la Consellería de Sanidade con otros sindicatos en este tema; un complemente específico -que se retribuya a los médicos con el mismo salario por realizar un trabajo igual-, que se incremente la retribución de las guardias, y que se atiendan las reivindicaciones de los profesionales de Atención Primaria.

El secretario general de O'MEGA, Manuel Rodríguez Piñeiro, criticó hoy en rueda de prensa la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, por la reducción de once a siete las áreas sanitarias de la comunidad autónoma en detrimento de los hospitales comarcales, y que faculta a los jefes de servicio y gerentes para desplazar a los profesionales sin respetar la ubicación del puesto de trabajo al que han optado.

En este sentido, y sobre la conveniencia de la comisión de investigación parlamentaria que pondrá el foco en los recortes y las privatizaciones, Rodríguez Piñeiro se mostró escéptico. "El problema de las comisiones de los políticos es que no hay mejor manera de empantanar las cosas que crear una comisión de investigación", dijo. "Aquí los problemas son conocidos y las soluciones también; el problema es que se quieran aplicar", subrayó.

Acerca de la carrera profesional que reivindican, el portavoz de este sindicato sanitario criticó que limite su aplicación a un grupo de facultativos y no reconozca el tiempo trabajado a los médicos que se incorporan al sistema, lo que, dijo, "obliga" a los nuevos facultativos a irse de Galicia en busca de consideración laboral y mejores condiciones.

"Tenemos una médico interina, que es la sustituta de la presidenta del Parlamento español, que lleva 17 años, y el problema es que no puede renunciar a esa plaza porque si lo hace la penalizan, y esta persona no puede optar a la carrera profesional. ¿Quién va a querer en este momento plazas no vacantes de interinidad?", expuso el secretario general de O'MEGA.

Afirmó que "la situación de crisis ha provocado que las condiciones laborales y económicas de los facultativos estén estancadas desde hace diez años, lo que hace que muchos estén optando por el abandono paulatino del sistema público, llegando incluso a solicitar, en muchos casos, la jubilación anticipada, algo impensable en un médico hace unos años".

Rodríguez Piñeiro se refirió también al fallecimiento en el PAC de A Estrada, en agosto pasado, de un varón de 60 años al no recibir atención sanitaria por encontrarse atendiendo una urgencia la única facultativa que en ese momento trabajaba en el centro. "Por desgracia lo que pasó en el PAC de A Estrada era algo que se veía venir. No es ese el único PAC que está en esa situación, no es ese el único servicio de urgencias hospitalario que está en esa situación. Ayer, sin ir más lejos, había en urgencias del Clínico de Santiago diez personas esperando atención médica y de las que no se conocía su dolencia", dijo.