Siete carreras en Galicia aún no tienen alumnos en 1º

A finales de julio, hace dos meses, al poco de arrancar el proceso de matrícula en la universidad, una veintena de carreras colgaban ya el completo para alumnos de nuevo ingreso, encabezadas por los dobles grados y un título novedoso, el de Gestión de Moda, que se estrena este curso. No ha tenido tanto tirón, sin embargo, otra titulación que también recala por primera vez en Galicia: el grado interuniversitario de Paisaje, que imparten entre Santiago y A Coruña, que arrancaba con medio centenar de plazas y a estas alturas, tres semanas después de la inauguración oficial del curso universitario, solo ha conseguido atraer a diez alumnos.

No obstante, no sería la situación más extrema que se vive en estos días en los pupitres de los campus de la comunidad, a falta todavía de que quienes superaron la selectividad en la convocatoria extraordinaria se matriculen en los dos plazos que se establecen en octubre. Según el listado difundido por la CiUG con la oferta de plazas para la convocatoria de septiembre, siete grados no han conseguido en todo el verano ni una sola matrícula todavía. Al menos, su "oferta" de plazas coincide con la que estaba publicada para el sistema universitario gallego desde antes del verano.

En esa situación se encontrarían tres grados correspondientes a la Universidade de Santiago, dos a la de A Coruña y dos a la de Vigo. En el caso de la viguesa, las que aún no han convencido a ningún pretendiente forman parte todas ellas del catálogo del campus de Vigo y están vinculadas, por una u otra razón, a los idiomas, porque se trata de Traducción e interpretación Galego-Francés, que mantiene vacíos diez de diez pupitres disponibles para los estudiantes de primero, y del grupo ofertado en inglés (20 puestos) para Ingeniería en Tecnologías Industriales. Su versión de siempre, en cambio, no dispone de ningún hueco.

En Santiago las carreras que aún no han atraído ni una sola matrícula se concentran las tres en el campus de Lugo. Allí se imparten Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural en sus dos modalidades, presencial y semipresencial. Es la segunda la que tiene todos los puestos (25) vacantes. En ese campus lo mismo ocurre con Lengua y Literatura Españolas y con Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. En los dos casos los asientos que aparecen en la oferta de septiembre ascienden a 45, los mismos que antes de que arrancase el proceso de matriculación. En este campus se imparte también Paisaje, el único de los grados que se estrenan este año que no llenó ya el aula de primero, a diferencia de lo que ocurre con Moda, Ingeniería Biomédica, Biotecnología y Criminología, en las que ya no existe posibilidad de hacerse con una silla. En A Coruña los grados vacíos son dos simultaneidades de idiomas (Inglés con Gallego y Portugués y Español con Gallego y Portugués), ambas de cinco plazas.

Las aulas vacías en estas titulaciones son el aspecto más extremo del reflejo de las preferencias estudiantiles, pero con los datos de la CiUG rozan la cuarentena (14 en A Coruña, 13 en Santiago y 11 en Vigo) las carreras que ni siquiera han conseguido llenar la mitad de su aforo a estas alturas del curso, a las que se sumarían otras tres que están en tablas, al llenar la mitad de lo previsto (caso de Ingeniería en Tecnologías Industriales, en A Coruña, donde quedan 30 plazas sin ocupar, e Ingeniería de la Energía y Relaciones Laborales en Vigo, donde los huecos son, respectivamente, 25 y 40.

En todos los campus, los jóvenes que aprobaron la selectividad en septiembre disponen de casi dos mil plazas (en concreto, 1.979) repartidas en un total de 69 titulaciones, sobre todo en la Universidade de Vigo (27 grados con alguna vacante). Eso supone que todavía es accesible a quienes se matriculen ahora en torno al 17 por ciento de la oferta del sistema universitario gallego.

Aunque no son excluyentes, dado que después de un ciclo superior de FP se puede acceder directamente a la universidad (y al revés, porque basta el Bachillerato), este tipo de estudios también son superiores y registran una demanda equiparable a la de los campus, aunque en números absolutos presenten menos vacantes en este caso dos semanas después de arrancar el curso.

1.494 plazas libres en la universidad en Galicia

Así, según el listado difundido ayer por la Consellería de Educación en el que se enumeran los ciclos formativos liberados y con vacantes en modalidad presencial por cada centro, suman un total de 1.494 las plazas en las que todavía cabe la posibilidad de matricularse. Supone el 16,7 por ciento de la oferta total realizada por la Xunta en este nivel de enseñanza, pero en la práctica se traduce en menos vacantes absolutas que en las facultades, medio millar menos.

En FP de grado superior las vacantes se reparten también de forma desigual en más de 140 ciclos. En torno a cuarenta de ellos, uno de cada cuatro, el aula está más vacía que llena, pero en el caso de los grados a los que se les resiste colgar el cartel de completo, son más de la mitad los que se encuentran en dicha situación.