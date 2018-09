Meirás: una venta en el aire y una reclamación enredada

Los grupos parlamentarios gallegos han reaccionado a la posible venta de una parte del Pazo de Meirás, a cargo de uno de los nietos herederos de Francisco Franco, y, a propuesta del BNG, barajan impulsar una declaración institucional en la que se ratifique la postura de la Cámara autonómica para que el inmueble se incorpore al patrimonio público.

La fórmula de la declaración institucional es la única que podría transformase en acuerdo de todas las formaciones políticas en el pleno del Parlamento que comienza este martes, ya que el reglamento no permite la incorporación de ningún otro asunto en el orden del día.

Sin embargo, el PSdeG cuestiona que esta sea la vía adecuada para trasladar este posicionamiento, mientras el PPdeG, que considera "incomprensible e irracional el comportamiento" del nieto de Franco, y En Marea están dispuestos a ello. Con todo, solo si hay unanimidad prosperará la declaración, ya que así lo establecen las normas parlamentarias.

El pasado mes de julio, todos los grupos políticos acordaron urgir a la Xunta a que proporcione la documentación necesaria e inste al Gobierno a que inicie las acciones legales para la recuperación del Pazo de Meirás, con la voluntad expresa de que esto no suponga "un nuevo coste para el pueblo de Galicia".

Remitir la documentación

Concretamente, los grupos solicitaron a la Xunta "remitir urgentemente" el informe elaborado por la Comisión de Expertos --creada a petición del Parlamento y en la que se concluyó la fórmula de la demanialización para recuperar el bien-- al Estado.

Así, la idea es que el Estado pueda realizar las "acciones legales" necesarias para reintegrar el Pazo de Meirás "al ámbito de los bienes de dominio público de la Administración General del Estado", como propone el informe de expertos.

Precisamente, el portavoz del PSdeG en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha puesto este lunes el acento en esta cuestión y se pregunta si la Xunta ha llevado a cabo las actuaciones encomendadas por el Parlamento autonómico el pasado mes de julio.

BNG: "Parece que siguen en el 36"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado que uno de los nietos de Franco pretenda paralizar la reversión a lo público del Pazo de Meirás "a través de una triquiñuela legal". "En ese sentido, lo primero que queremos decir es que la familia Franco parece que continúa en el 36", ha denunciado Pontón, quien ha recordado que ya hay consenso parlamentario para reclamar al Gobierno de Sánchez que "active la demanda", algo que debería ser "una prioridad".

"Si algo no tenemos, es tiempo. Pasan demasiados años y no podemos permitirnos la pasividad del Gobierno central", ha manifestado Pontón, una postura que contrasta con la expresada por Leiceaga, que ha recordado que la titularidad pública del Pazo de Meirás es "imprescriptible" (por la fuerza del uso, se trata de un bien público, concluyeron los expertos).

Ana Pontón se ha preguntado a "qué está esperando" el Gobierno central para interponer la demanda judicial y por eso es partidaria de dar "una respuesta rápida" por parte del Parlamento para que se cumpla la resolución acordada.

PPdeG: "Ningún inconveniente"

Aunque se quejó de que el BNG trasladase a la prensa el contenido de la declaración "antes" de remitírsela a los grupos --según dijo--, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha avanzado que su grupo "coincide en el fondo" y no ve "ningún inconveniente" en que el Parlamento "se pronuncie en el próximo pleno".

Puy ha remarcado que "hay unanimidad en el objetivo" y ha rechazado "entrar en carreras para ver quién tiene más medallas", antes de cargar con dureza contra la actitud de familia Franco, que ha tildado de "absolutamente reprobable" tanto en el caso de Meirás como de las estatuas del Mestre Mateo.

Lejos de "trabajar por la reconciliación", ha esgrimido que "los herederos del dictador mantienen un comportamiento incomprensible e irracional solo pensando en su patrimonio con independencia de otras cuestiones".

Por eso, ha señalado que "siendo necesario cierto tiempo" para la tramitación de la petición del Parlamento gallego, como indicaron los socialistas Javier Losada y Gonzalo Caballero --ha recordado--, esta situación "no puede llevar a hacerle el juego a quien no entiende que el Pazo debe incorporarse a patrimonio público y no ser sometido a especulación patrimonial".

"No me parece la vía más adecuada"



Para el portavoz del PSdeG, no "parece la vía más adecuada". "No porque estemos en contra de volver a reiterar (la petición) para que se recupere para el ámbito público", ha aclarado, antes de esgrimir que realizar una declaración institucional sería, a su juicio, "reducir el nivel de compromiso del Parlamento de Galicia".

Dicho esto, se ha preguntado si el Gobierno gallego ha trasladado toda la documentación al Ejecutivo central. En todo caso, ha dicho que la votación de la proposición no de ley en la Cámara gallega es "reciente".

Preguntado por si no hay que exigirle al Ejecutivo central la misma premura que para retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ha indicado que lo que hay que "exigirle al Gobierno central es que lleve a cabo las demandas del Parlamento de Galicia".

En Marea, favorable a la declaración

Sobre la propuesta del BNG, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, se ha mostrado favorable. "Todo lo que sea instar a que se cumpla lo acordado en el Parlamento nos parece positivo", ha proclamado, en una rueda de prensa, en la Cámara autonómica.

A su modo de ver, "los tiempos importan". A modo de ejemplo, se ha referido a la operación que ha trascendido en los últimos días y que evidencia que "la familia Franco no se va a quedar parada" a la espera de que el Pazo se incorpore a lo público, por lo que es preciso tomar medidas para "defenderse ante estas operaciones".

De hecho, para evitar los efectos de "maniobras" como la del nieto de Franco, Sánchez ha indicado que el Pazo de Meirás "se podría anotar preventivamente en el registro de la propiedad".