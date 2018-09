Feijóo: "Si el PP se va del centro, nunca será el partido mayoritario en España"

"Si el PP se va del centro nunca será el partido mayoritario en España, si el PP sigue en el centro seguirá siendo mayoritario", aseguraba ayer Alberto Núñez Feijóo, tres días después de que Pablo Casado acompañase a José María Aznar a la comisión sobre financiación ilegal del PP en el Congreso y el expresidente declarara que está "muy orgulloso de su partido".

Feijóo auguraba "una larga vida política por delante" a Pablo Casado el mismo día que la Fiscalía se oponía a que el Tribunal Supremo le investigue por las presuntas irregularidades de su máster.

Preguntado en una entrevista en la televisión, si él estaría dispuesto a dar el paso si Casado se ve obligado a renunciar a la presidencia del PP, contestó: "El presidente de mi partido sabe que el de Os Peares quiere ser presidente de Galicia y cumplir con su mandato hasta 2020".

Precisamente fue su compromiso con los gallegos la razón que adujo para no optar el pasado julio a la presidencia del PP, y dejar así el camino libre a Casado. Ayer confesó que decidió no presentar candidatura hasta "la misma tarde" que lo anunció. ¿Por qué? Porque eran "muchos" los que le pedían que diera el paso, y no quería "decepcionar". "A veces, a uno le gustaría estar en dos sitios, pero hay que decidir", apostilló.

Sobre si la existencia de dossieres contra él, que podrían haber salido a la luz pública, si intentaba liderar el PP, Feijóo fue claro: "Con todos los respetos, creo que eso es subestimar a los gallegos. Si hay dosieres secretos, ¿por qué no se publican? ¿Usted cree que yo podría ser presidente de una comunidad si tuviese cosas que ocultar? ¿Cree que podría hacer política todos los días si tuviese una mancha que me preocupase? La respuesta es que no".

Otro mandato

Tras descartar intentar relevar a Mariano Rajoy, se alzaron voces en el PPdeG instando a Feijóo a optar a un cuarto mandato en la Xunta. Al respecto ayer comentó: "Estamos en la mitad del partido (la legislatura gallega acaba en 2020), estamos jugando. Si hay prórroga o no, no es un problema que me preocupe u ocupe en este momento". "Me gusta ser el presidente de Galicia. Los gallegos me han dado tres mayorías consecutivas y en esta política actual de frivolidad e inconsistencia, me divierto más sirviendo a los gallegos haciendo cosas, que estar con un planteamiento que no es útil", defendió.