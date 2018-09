Feijóo acudirá a la comisión de sanidad y desafía a Caballero a ir a la de O Marisquiño

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá a voluntad propia en la comisión de investigación del Parlamento sobre los "recortes" sanitarios impulsada por la oposición. Argumentó que acudirá a la Cámara para "defender los recursos de la sanidad pública y el trabajo de sus profesionales" y que por tanto será un "honor" para él ir al Parlamento al margen de que los grupos soliciten o no su presencia. Y de la misma forma en que justificó su iniciativa como una "responsabilidad directa como presidente", lanzó el guante al alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, para que vaya también a la otra comisión de investigación del Parlamento, sobre el accidente de O Marisquiño, a dar explicaciones, dado que se va a indagar "una posible negligencia de Vigo al otorgar una licencia".

Feijóo comentó, al terminar el Consello, la inusual circunstancia de abrir al mismo tiempo en el Parlamento dos comisiones de investigación propuestas ambas por la oposición. La de sanidad se creó de forma automática al reclamarla en bloque los grupos minoritarios, y la de O Marisquiño, a iniciativa de En Marea y BNG y gracias a la abstención del PP.

Puso en valor que cualquier interesado en el mundo parlamentario estaría satisfecho por esta situación -dos comisiones a propuesta de la oposición-, que bajo su punto de vista sería "inconcebible" en el Concello de Vigo. Tras insistir en que para él será un "honor" comparecer en la comisión de sanidad, mostró implícitamente el camino que debería seguir el regidor olívico. "Es impensable, supongo, que comparezca a petición propia en comisión el alcalde de Vigo, porque de momento aún no conocemos un supuesto parecido", declaró.

"Comprendo que alguien pueda estar enfadado", prosiguió, antes de apuntar al Gobierno de Vigo y de preguntarse por qué se opuso a la comisión de investigación si, como sostiene Caballero, "no tiene responsabilidad" en el accidente registrado en el festival celebrado en la ciudad olívica y en el que fueron atendidas más de 460 personas tras desplomarse parte del suelo en el muelle en el que se estaba celebrado un concierto.

A su criterio, lo que busca el Concello de Vigo es "responsabilizar a todos salvo al que otorgó la licencia". "Este disparate y estas actitudes del alcalde de Vigo suponen una clara declaración de culpabilidad", sentenció el titular de la Xunta, antes de dar por hecho que así se evidenciará en la comisión de la Cámara autonómica.

"Va a necesitar muchos shows y muchas más bombillas para poder eclipsar sus responsabilidades. Y a mí los shows y las bombillas no me producen ningún ejemplo, más allá de lamentar las chirigotas sobre gallegos que se hicieron en muchísimos programas nacionales y que me parecen injustas. Los gallegos no somos como el alcalde de Vigo. Somos gente seria", reivindicó.

Remodelación

Por otra parte, Feijóo ratificó ayer que remodelará la composición de su gobierno "antes de la proclamación" oficial de sus candidatos a las ciudades en las próximas elecciones municipales. Esta proclamación la realizará el Comité Electoral ed Galicia, que todavía no se ha convocado, pero que posiblemente se reúna antes del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que será los días 9 y 11 de octubre. Los cambios afectarían a Beatriz Mato, que competirá por la alcaldía de A Coruña,y a José Manuel Rey Varela, por Ferrol.